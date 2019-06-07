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Ümit Milli Takım, Arnavutluk ile berabere kaldı

Türkiye - Arnavutluk: 2-2 İSTANBUL () - Ümit Milli Takım, UEFA 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme ikinci maçında Arnavutluk ile 2-2 berabere kaldı. İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakada ümit millilerin...

Ümit Milli Takım, Arnavutluk ile berabere kaldı

Türkiye - Arnavutluk: 2-2

İSTANBUL () - Ümit Milli Takım, UEFA 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme ikinci maçında Arnavutluk ile 2-2 berabere kaldı.
İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakada ümit millilerin gollerini 54'üncü dakikada Mert Müldür ve 85'inci dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu atarken, Arnavutluk'un golleri 49'uncu dakikada Leonardo Maloku ve 90+4'üncü dakikada Sahqir Tafa'dan geldi
Halil İbrahim Dervişoğlu, Ümit Milli Takım'daki ikinci, Mert Müldür ise Ümit Milli Takım'daki ilk golünü attı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Yunus Akgün, Umut Güneş ve Fatih Kuruçuk da ilk kez Ümit Milli Takım formasını giymiş oldu. Maçın 90'ıncı dakikasında oyuna dahil olan Mehmet Özcan da ilk kez ay yıldızlı formayı taşıdı.
Ümit milliler bu sonuçla puanını 4'e yükseltti.
Karşılaşmayı TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.
Türkiye gruptaki üçüncü maçında 11 Haziran'da deplasmanda Kosova'ya konuk olacak.

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