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Ümit Milli Judo Takımı EYOF için Bakü'ye gitti

ANKARA,()   Azerbaycan'da 21-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) tatamiye çıkacak kadın ve erkek Ümit Milli judocular, bu sabah havayoluyla başkent Bakü'ye hareket etti. Avrupa Olimpiyat...

Ümit Milli Judo Takımı EYOF için Bakü'ye gitti

ANKARA,()
 
Azerbaycan'da 21-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) tatamiye çıkacak kadın ve erkek Ümit Milli judocular, bu sabah havayoluyla başkent Bakü'ye hareket etti.
Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından iki yılda bir organize edilen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin (EYOF) bu yıl 15'incisi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 21-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.
48 ülkeden 2500'ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenecek bu organizasyonda tatamiye çıkacak kadın ve erkek Ümit Milli takım son çalışmalarını Ankara ve Samsun Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) tamamlayarak bu sabah havayoluyla bu ülkeye hareket etti.
Judo müsabakaları 24-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye'yi temsil edecek kadın ve erkek judocuların isimleri ve maç programı şöyle:
24 Temmuz: Kadınlar: 40 Kg: Müberra Güneş, 44 Kg: Merve Azak, 48 Kg Sıla Ersin; Erkekler: 50 Kg: Berat Bahadır, 60 Kg: Muhammed Demirel.
25 Temmuz: Kadınlar: 57 Kg: Özlem Yıldız, 63 Kg: Habibe Afyonlu; Erkekler: 73 Kg: Musa Şimşek.
26 Temmuz: Kadınlar: 70 Kg: Hatice Vandemir, +70 Kg: Hilal Öztürk; Erkekler: 81 Kg: Cem Ata Demirtaş, +90 Kg: Münir Ertuğ.
27 Temmuz: Karma Takımlar müsabakası
 
(FOTOĞRAFLI)

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