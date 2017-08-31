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Ümit Milli Futbol Takımı, Çekya'yla berabere kaldı

İSTANBUL () - Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Çekya'yla deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da Pratelstvi Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi...

Ümit Milli Futbol Takımı, Çekya'yla berabere kaldı

İSTANBUL () - Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Çekya'yla deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da Pratelstvi Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi Çekya, 36. dakikada Cerny Vaclav'ın golüyle soyunma odasına 1-0 öne gitti.
Milli takım, ikinci yarıda 69. dakikada Umut Bozok'la beraberliği yakaladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
 

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