Ümit Milli Futbol Takımı, Çekya'yla berabere kaldı

İSTANBUL () - Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Çekya'yla deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da Pratelstvi Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi Çekya, 36. dakikada Cerny Vaclav'ın golüyle soyunma odasına 1-0 öne gitti.
Milli takım, ikinci yarıda 69. dakikada Umut Bozok'la beraberliği yakaladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
İSTANBUL () - Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Çekya'yla deplasmanda 1-1 berabere kaldı.