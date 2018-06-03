Ümit Milli Erkek Basketbol takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Murat KÜÇÜK/BOLU,()



ALMANYA'da düzenlenecek Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Türkiye U20 Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı, Bolu'da kamp çalışmalarını sürdürdü.

Türkiye U20 Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı, 14-22 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için 4 gün önce Bolu'ya geldi. 20 sporcu ve 9 kişilik teknik heyetle başlayan kampta 6 oyuncu bugün itibariyle geri gönderildi. 14 sporcuyla süren kamp çalışmaları 10 Haziran’da sona erecek.

U20 Basketbol Milli Takımı idarecisi Bekir Yarangüme, kamp sürecinin çok olumlu geçtiğini ifade ederek, “14-22 Temmuz arasında Almanya’da düzenlenecek olan Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası’na Bolu’daki kamp sürecimizle başladık. 30 Mayıs-10 Haziran arsında burada ilk etabını tamamlayacağız çalışmalarımızın. Kampımız 20 oyuncuyla başladı. Bugün itibariyle 14 kişiye düştü. Tabi buna katılacak oyuncularımız da var. Final serileri ve yarı final serisinde elenen Banvit ve Anadolu Efes takımlarından oyuncularımız da katılacak buraya. Sonrasında İstanbul’a döneceğiz. Ukrayna’da bir turnuvamız var. Sonrasında belli bir süre İstanbul’da kamp yapacağız. İtalya’da tekrar bir turnuvaya katılacağız. Sonrasında ülkemize tekrar geri dönüp burada Turgut Atakol Turnuvası’na katılacağız. O turnuva da mini bir Avrupa Şampiyonası niteliği taşıyacak. Çok iyi takımlarla mücadele edeceğiz. O da durumumuzun nasıl olduğunu net bir şekilde gösterebilecek bir turnuva. Sonrasında da Avrupa Şampiyonası’na gideceğiz ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Kamp çok iyi geçiyor. Oyuncularımız da zaten hazır bir şekilde gelmişler. Tabi milli forma da olduğu için çok istekliler. Şanssız bir sakatlık yaşadık. Ahmet Can Duran sakatlandı ve kadrodan çıkartıldı. Bunlar basketbolun içinde oluyor. Onun dışında son derece olumlu ve pozitif şekilde süreç işliyor” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bekir Yarangüme ile röportaj

-Antrenmandan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()