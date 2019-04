Ümit Karan: "Beni Üsküp'e aslan heykelleri çekti" 

"Yurt dışında en çok Galatasaray tanınır ve konuşulur"

"Makedonya'nın bayrakları sarı - kırmızı, hiç yabancılık çekmiyorum"

"9 yaşındayken Nou Camp'ta gol atacağım dedim ve attım"

Makedonya Ligi'nde son sıralardan aldığı FC Shkupi takımını Avrupa Kupasına katılması yolunda 4. sıraya kadar yükselten Teknik Direktör Ümit Karan, Sporcu Vizesi programına önemli açıklamalar yaptı. 9 yaşındayken NouCamp'ta tribünde maç izlediğini ve o an gol atma hayali kurduğunu ve bunu 15 yıl sonra başardığını anlatan Ümit Karan; topa vuruş tekniklerinden Üsküp'ü tercih etme nedenine kadar bir çok konuda ayrıntılar verdi.

TRT Spor'da ünleri yurt dışına taşmış Türk sporcuların sıra dışı yaşantılarını ekrana taşıyan "Sporcu Vizesi" programına bu hafta attığı fantastik goller ile Türk futbol tarihine adını yazdıran Ümit Karan oldu. Karan, programı sunan Siyamend Kaçmaz'a vuruş teknikleri öğretirken bir sır verdi. Ümit Karan, duran top kullanılırken bazen akılları zorlayan açı ve falsolarda giden topların sırrını şöyle anlattı:

"Bak bir tane püf noktası anlatacağım. Futbolda pek kimsenin bilmediği. Gerçekten çok önemli. Futbolcular topu çevirip çevirip koyuyorlar ya yere niye çeviriyorlar topu biliyor musun? Topun sibobunu üste kaldırıyor. Bu sibopta ağırlık var ve bu topun dengesiz uçmasını sağlıyor. Çok özel bilgi pek kimse bilmez. Püf noktadır. Bunu yukarı koyarsın. O zaman top hani garip garip uçuyor ya, işte bunun ağırlığından uçuyor."

"BENİ BURAYA ASLAN HEYKELLERİ ÇEKTİ"

Ümit Karan, programda kendisine "Neden Makedonya" diye soran Siyamend Kaçmaz'a "Üsküp'ün her meydanında aslan heykeli var Makedonya bayrağı da sarı-kırmızı burada hiç yabancılık çekmiyorum. Sen anla artık" esprisi yaptı.

Türkiye'de genel koordinatörlük yaparken, "Takım düşüyor bir el at" şeklinde gelen teklif üzerine son sıralardaki takımın başına geçtiğini belirten Galatasaraylı eski yıldız Ümit Karan, takımı çok zor bir durumda aldığını sonrasında takıma getirdiği yenilikler ile üst üste galibiyetler serisi yakalayarak puan cetvelinde 4.sıraya yükseldiklerini söyledi.

"BU TAKIMI TÜRKLER KURDU"

Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar potasına girdiklerini de belirten Ümit Karan, "Shkupi, Arnavutça Üsküp demek. Bizim taraftarlar Arnavutluk ağırlıklı. Bir de Müslüman ağırlıklı. Biz Müslüman takımız burada. Bu takımı ilk başta Türkler kurdu, Türk esnafları kurdu. Sonra Arnavutlar aldı. Bizim takımı Arnavut milli takımı gibi düşün, o kadar seviyorlar bu takımı. Tutuculuk var buralarda, biliyorsun yani. O yüzden zaman zaman zorluk çekiyoruz. Ama Mücadelemiz sürüyor" açıklamasını yaptı.

"YURT DIŞINDA EN ÇOK GALATASARAY TANINIR VE KONUŞULUR"

Ümit Karan'ı çekim sırasında görüp tanıyan bir Arnavut'un "Galata" diye hitap emesi Siyamend Kaçmaz ile Ümit Karan arasında şu komik diyaloğa neden oldu:

Siyamend Kaçmaz: Galata... Sana öyle mi söyledi, Galata mı dedi.

Ümit Karan: Ama Galata Köprüsü'nden bahsediyordu…

Siyamend Kaçmaz: Yok yok...

Ümit Karan: E başka yok zaten. Avrupa'da en çok konuşulan takım Galatasaray'dır bu çok normal bir şey. Yani Beşiktaş da Fenerbahçe de bizim takımlarımız ama en çok yurt dışında yaşadığım için biliyorum her zaman Galatasaray tanınır ve konuşulur."

"VARDAR NEHRİ'NİN BİR TARAFI PARİS, DİĞER BİR TARAFI İSTANBUL KAPALIÇARŞI GİBİ"

Şehrin en önemli noktalarından birisi olan ve Vardar Nehri'nin üzerine kurulan Osmanlı'dan kalan taş köprüyü gösteren teknik adam, "Bu tarafa geçtiğin zaman Arnavut, Türk ve Müslümanlar oturuyor. Bölgenin diğer tarafında Makedonlar oturuyor. Yani burası şu an Paris gibi. Oraya iniyorsun Kapalıçarşı İstanbul gibi" demesi üzerine Siyamend Kaçmaz'ın, " Evet öbür tarafta seni kimse tanımıyordu ama buraya geçince tanımaya başladılar" demesi gülüşmelere neden oldu.

"ŞEHİR KÜÇÜK, ARAÇ KULLANMAYA ÇOK İHTİYAÇ OLMUYOR"

Şehir merkezinin çok küçük olduğunu ve her yere yürüyerek çok kolay ulaştıklarını da belirten Karan,

"Zaten burada araba kullanmıyoruz. Çok enteresan, bir tek antrenmana gidip geliyorum arabayla. Şu ucundan mesela diğer ucuna böyle arabasız yürüyebiliyorsun. Yani burası o yönden çok iyi. Gelip gezmek istiyorsan arabaya ihtiyacın yok. Otelde rezervasyonunu yapıyorsun geliyorsun kalıyorsun. İki gün sokakta yürüyün işte kafeler restoranlar buranın yemekleri… Buranın yemekleri aynı bizim gibi zaten bir farkları yok... Biz "meze" diyoruz onlar da "meze" diyorlar. Burada insanlar genellikle daha çok köfte yiyorlar. Onlar kebap diyorlar ama köfte aslında" bilgilerini verdi.

"MAÇLAR ÖNCESİ KAMP YAPMIYORUZ, ÇÜNKÜ EN UZAK DEPLASMAN 2.5 SAAT"

En uzak deplasmanlarının araçla iki buçuk saat sürdüğünü de belirten deneyimli futbol adamı, maçtan önce kamp yapmadıklarını, maç sabahı toplanarak birlikte kahvaltı yapıp maç toplantısı sonrası maça gittiklerini söyledi.

"9 YAŞINDAYKEN NOUCAMP'TA GOL ATACAĞIM DEMİŞTİM VE ATTIM"

Doğduğu Almanya'da futbola başladığı çocukluk yıllarında bir uluslararası turnuvada ikinci olunca ödül olarak kendilerini Barcelona'ya maç izlemeye gördürdüklerini ve o an yaşadığı duyguları hala hatırladığını dile getiren Ümit Karan, "Ben dokuz yaşındayken gariban bir takımda oynuyorum Almanya'da. Bir turnuvaya gittik, uluslararası bir turnuvaydı ve ikinci olduk. İlk üç takımı Barcelona - Atletico Madrid maçına götürüyorlardı. Bizi de götürdüler. Nou Camp'tayız o zaman. Ama NouCamp'ın billboardunun olduğu tribünün üstündeyim, en üstte. Sahadan o kadar uzaktayım, 9 yaşındayım ve aşağıya baktığımda bile korkuyorum. Ama tabi büyük bir rüya… Stadı izliyorum, büyük bir hayal. O zaman dedim ki "Ben bir gün bu stada gelicim, bir de gol atacağım" Onun üstüne 15 sene geçti rüyamı gerçekleştirdim biliyor musun…" diyerek kendisini küçük yaşlardan itibaren motive eden ve başarılarında önemli rol oynayan anısını paylaştı.

