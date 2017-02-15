ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası sona erdi.Türkiye Tekvando Federasyonu'nun Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Maritim Pine Beach Resort Otel'de düzenlediği Uluslararası Tekvando Festivali kapsamında yapılan üç turnuvanın sonuncusu Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası tamamlandı. Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 42 ülkeden 1800 sporcunun yarıştığı turnuvanın kapanışında büyükler müsabakaları yapıldı.Büyük kadınlar 46 kiloda Hollanda'dan Dina Pouryounes Langeroudi, 49 kiloda İpek Çiğdem, 53 kiloda Almanya'dan İnese Tarvida, 57 kiloda Polonya'dan Patrycja Adamkiewica, 62 kiloda İrem Yaman, 67 kiloda Nur Tatar, 73 kiloda Sude Bulut, artı 73 kiloda Polonya'dan Aleksandra Kowalcuzuk birinci oldu.Büyük erkeklerde ise 80 kiloda Rusya'dan Anton Kotkov, 87 kiloda Rusya'dan Vladislav Larin, artı 87 kiloda Rusya'dan Roman Kuznetsov birinciliği elde etti.

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