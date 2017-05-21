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Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası tamamlandı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () – ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde düzenlenen 20’inci Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası sona erdi. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda düzenlenen 20’inci Uluslararası...

Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası tamamlandı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () – ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde düzenlenen 20’inci Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası sona erdi.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda düzenlenen 20’inci Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası’na 12 ülkeden yaklaşık 400 sporcu katıldı. Gençler klasmanında düzenlenen turnuvada müsabakalar, serbest ve grekoromen disiplinlerinde yapıldı.
Müsabakalarda erkekler 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 kilogramlarda, kadınlarda ise 44, 48, 51, 55, 59, 63, 67 ve 72 kilogramlarda mücadele etti.
Teknik Komite Başkanı Haluk Koç, turnuva sonrası dereceye giren sporcuların milli takım aday kadrosuna seçileceğini ve Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceklerini söyledi. Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda iyi sonuçlar elde edeceklerine inandıklarını aktaran Koç, kadınlarda da iyi bir çıkış yakaladıklarını vurguladı. Koç, “Zorlu rakiplerimiz var ama her zaman ilk üçü hedefliyoruz. Sıkı müsabakaların olacağına inanıyorum” diye konuştu.
Turnuva sonucunda dereceye giren sporculara madalya verilirken, Türkiye 7 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya ile 17 madalya kazanarak 79 puan topladı ve şampiyon oldu. 59 puanla Kazakistan ikinci, 17 puanla da Romanya üçüncülüğü elde etti.

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