Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası Antalya'da başladı

Ercan ATA / ANTALYA, ()

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan Uluslararası Gençler Kadın, Erkek serbest ve Grekoromen Şampiyonlar Turnuvası Antalya'da başladı.

Antalya Kemer'de bugün başlayan turnuvaya Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Yunanistan, Slovakya, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Romanya'dan 350 sporcu katılıyor. Turnuvanın ilk gününde Serbest stil 61-70-74 ve 92, grekoromende 60-72-87, kadınlarda ise 53-59-65-68 kilo eleme, çeyrek ve yarı final maçları yapılacak. 4 gün sürecek olan Gençler Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası pazar günü yapılacak olan finallerle sona erecek.

Öte yandan şampiyonanın açılış töreni yarın yapılacak.



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