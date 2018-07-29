Emine Seçkin'den bronz madalya

BANGKOK () - 2018 Uluslararası Para-Badminton Turnuvası bugün gerçekleştirilen müsabakalar ile sona erdi.

Dünya Badminton Federasyonu (BWF) tarafından 23-29 Temmuz günleri arasında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2018 Uluslararası Para-Badminton Turnuvası tamamlandı. Turnuvada Türkiye adına yarışan 2016 Avrupa Şampiyonu Emine Seçkin, WH2 kategorisi çift kadınlarda Japonya'dan Etsuko Kobayashi ile birlikte Alman rakiplerine karşı mücadele etti. Maçtan galip ayrılan milli badmintoncu, bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvaya, Türkiye'yi temsilen 5 milli sporcu katıldı.

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