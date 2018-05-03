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'Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu' Şanlıurfa'da başladı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yapılan “Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu” Şanlıurfa’da start aldı. GAP...

'Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu' Şanlıurfa'da başladı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, ()

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yapılan “Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu” Şanlıurfa’da start aldı.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yapılan “Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu” organizasyonu Şanlıurfa’da start aldı.
Bisiklet turuna 6 ülkeden toplamda 160 sporcu katıldı. 4 gün sürecek olan organizasyonda bisikletçiler toplamda 629 Kilometre pedal çevirecekler. Balıklıgöl platosundan verilen “Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu' startına Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioglu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve sporcular katıldı. İlk etap Şanlıurfa-Mardin olan 'Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nu başlatmanın memnuniyetini dile getiren Vali Abdullah Erin, "Böyle etkinlik ve organizasyonlar ilimiz açısından ve bölgemiz açısından son derece önemlidir. Daha önceleri terörle alınan bu bölgelere huzur ve güveninin gelmesiyle birlikte turizmin canlanması için bu tür etkinliklere ağırlık vereceğiz. Bu yarış için 6 ülkeden gelen sporcularımızı tebrik ediyorum. Bugün bu yarışın startını Şanlıurfa'dan başlattık .Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da son bulacak böyle bir organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından 160 bisiklet sporcusu Mardin'e ulaşmak için pedal çevirmeye başladı. Sporcuların geçiş güzergahlarında polis ve 112 Acil sağlık ekipleri hazır bekletildi. 

 GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Bisiklet turuna katılan sporcular
- Sporcuların star alacağı yere gelmesi
- Vali Abdullah Erin'in konuşması
- Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi
- Bisiklet turuna katılan sporculara start verilmesi  
- Genel ve detay görüntüler

FOTOĞRAFLI

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