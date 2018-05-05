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Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu, Diyarbakır'da tamamlandı

Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,() - Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun 3'üncü etabı, Diyarbakır'da yapıldı. 6 ülkeden 160 sporcunun...

Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu, Diyarbakır'da tamamlandı

Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,() - Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun 3'üncü etabı, Diyarbakır'da yapıldı. 6 ülkeden 160 sporcunun katıldığı turun tamamlamasının ardından, ellerinde bayraklarla koşarak geçiş yapan çocukların arasında bulunan Eren Cihan Akın'ın, üç tekerlekli bisikletle geçmesi vatandaşları güldürdü. Küçük Eren'in, tura katılan sporcuları görünce üç tekerlekli bisikleti bir arkadaşından ödünç alarak sporcuların peşinden geldiği ortaya çıktı. 
Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) işbirliği, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır Valilikleri ile Büyükşehir Belediyelerinin desteğiyle düzenlenen Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu 3'üncü etabı Diyarbakır'da tamamlandı. 2 Mayıs'ta Şanlıurfa'da başlayan, 4 Mayıs'ta Mardin'de devam eden tura katılan 6 ülkeden 160 sporcu Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır Valiliği önünde hazırlanan bitiş çizgisine gelen sporcuları, vatandaşlar alkışlarla karşıladı. Bitiş çizgisinden geçen sporcular burada derece yaparken, sporcuların arkasından Diyarbakırlı çocuklar da ellerinde bayraklarla geçiş yaptı. Çocuklar arasında bulunan 7 yaşındaki Eren Cihan Akın'ın 3 tekerlekli küçük bisikletle geçişi beğeni topladı. Bisiklet turuna katılan sporcuları görünce arkadaşından ödünç bisiklet alarak sporcuları takip ettiğini söyleyen, 1'inci sınıf öğrencisi Akın, iki tekerlekli bisikletinin olmasını istediğini belirtti. Valilik önünde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Jandarma Alay komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Törende dereceye giren sporculara ödüller ve madalyaları takdim edildi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Etkinliğin yapıldığı yer
- Sporcuların bitiş noktasına gelişi
- Ellerinde Türk bayrağıyla alana gelen çocuklar
- Dereceye giren sporculara ödüllerin verilmesi
- Genel ve detay görüntü

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