Uluslararası Kyokushin Kata ve Kumite Şampiyonası başladı

Sinan HARMANCI / AMASYA () - Amasya’da 2'nci Uluslararası Şehzadeler Kenti Türkiye Açık Kyokushin Kata ve Kumite Şampiyonası başladı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu’nun organize ettiği ve Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2'nci Uluslararası Şehzadeler Kenti Türkiye Açık Kyokushin Kata ve Kumite Şampiyonası Yeni Amasya Spor Salonu’nda başladı. Müsabakalara Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Irak, İran, Suriye, Bangladeş, Pakistan, Rusya, Tunus ve Dağıstan olmak üzere 10 ülkeden toplamda 480 sporcu katılıyor. Organizasyonda Türkiye’yi 157 sporcu temsil ediliyor. Şampiyona hakkında bilgi veren Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, “Ulusal ve Uluslararası müsabakaları almaya devam ediyoruz. Nitekim yaklaşık 2 gün önce yine ilimize gelen Uluslararası Wushu Federasyonu'na bağlı Budakoydo, Kyokushin müsabakaları ilimizde başlangıç yaptı. 10 tane yabancı ülke burada, Rusya gibi, Hindistan gibi, Irak gibi, İran gibi. Yaklaşık 480 sporcumuz bunlardan Türkiye Milli Takımı'nda 157 sporcumuz burada kalabalık bir şekilde temsil ediyor. İlimizde bu müsabakalar bugün itibarıyla startını vermeye başladı. Yarın inşallah finalini vermiş olacağız, sonlandıracağız. Şu anda da gördüğünüz gibi çok yoğun katılımla beraber müsabakalar tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Uluslararası Türkiye Açık Kyokushin Kata ve Kumite Şampiyonası yarın final maçları ile devam ettikten sonra sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Açıklamalar

- Kumite müsabakalarından detay

- Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)