Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker şehit
Sele kapılan 2 Asker şehit...
Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp
Zırhlı araç sele kapıldı: 2...
Kız kardeşi ve eniştesini öldürdükten sonra intihar etti
Kardeşlerin arazi kavgası : 3...
YPG yeleklerinde Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası
'Sözde' Kürdistan haritası ders kitaplarında

Uluslararası İstanbul Salon Atletizm Kupası sona erdi

ERCAN ATA / İSTANBUL,() -  Uluslararası İstanbul Salon Atletizm Kupası'nda mücedele eden Türk sporcular 9 madalya elde etti.  Ataköy'de bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Atletizm Salonu'nda 35 ülkeden gelen 135 atletin katılımıyla...

Uluslararası İstanbul Salon Atletizm Kupası sona erdi

ERCAN ATA / İSTANBUL,() - 

Uluslararası İstanbul Salon Atletizm Kupası'nda mücedele eden Türk sporcular 9 madalya elde etti. 
Ataköy'de bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Atletizm Salonu'nda 35 ülkeden gelen 135 atletin katılımıyla gerçekleşen İstanbul Salon Atletizm Kupası, keyifli yarışmalara sahne oldu. 
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ile Spor İstanbul tarafından düzenlenen EA Permit Salon Serisi'ndeki organizasyonda mücadele eden Türk sporcular, kadınlarda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz, erkeklerde 1 altın, 1 gümüş, ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 9 madalya kazandı. 
Erkekler 60 metre mücadelesinde Emre Zafer Barnes, kendisine ait "bir günlük Türkiye rekorunu" 6.55'e indirdi. Bir gün önce Balkan Salon şampiyonluğunu alırken 6.62 koşan ve dünya şampiyonası barajıyla birlikte Türkiye rekorunu kıran Barnes, bu dereceyle yetinmedi. Barnes, İstanbul Cup'taki finalde 6.55 koşarken rekoru 0.07 saniye geliştirdi. Milli atlet, dünya salon listesinde de 13'üncü sıraya tırmandı.
Balkan şampiyonu bir başka atlet Mizgin Ay da kadınlar 60 metrede üçüncü sırayı aldı. Ay, final yarışında 7.44 koşarken, iki sezondur İstanbul Cup'ı kazanan Hrystina Stuy'un ardından ikinci sırayı aldı. Ukraynalı Stuy ise 7.27 ile yarışı ilk sırada tamamladı.
YARIŞMALARDA İLK ÜÇE GİREN DİĞER TÜRK ATLETLER ŞÖYLE:
1500 metre: Aslı Arık  - 4:15.31 (üçüncü)
Sırıkla atlama: Demet Parlak - 4.00m (birinci)
Sırıkla atlama: Buse Arıkazan - 4.00m (ikinci)
Sırıkla atlama: Dilan Erdemir - 3.90 (üçüncü)
1000 metre: Levent Ateş - 2:21.99 (üçüncü)
Uzun atlama: Muammer Demir - 7.28 (üçüncü)
3000 metre: Ramazan Özdemir - 7:57.34 (ikinci)
60 metre: Emre Zafer Barnes - 6.55 (birinci)
60 metre: Mizgin Ay - 7.44 (ikinci)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yarışlardan görüntüler
-Genel detaylar
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314