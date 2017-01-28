Türk sporcu Ulaş Karataş ikinci oldu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () Antalya'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası tamamlandı.

Golf Mad Promotion tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Carya ve National sahalarında gerçekleştirilen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nda 24 ülkeden 50'si profesyonel 150'si amatör olmak üzere toplam 200 golfçü mücadele etti. İrlandalı sporcu Damien Mcgranen'in birinci olduğu turnuvada Türk sporcu Ulaş Karataş ise ikinci sırada tamamladı.

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