Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
HDP Diyabakır milletvekili Altan Tan, gözaltına alındı
HDP Diyabakır milletvekili Altan Tan,...
Gazeteci Mehmet Türker hayatını kaybetti
Gazeteci Mehmet Türker hayatını kaybetti
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Sabiha Gökçen'in işgali davası; sanıkların tahliye talepleri reddedildi
Sabiha Gökçen'i işgal davasında tahliye...

Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası tamamlandı

  Türk sporcu Ulaş Karataş ikinci oldu Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () Antalya'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası tamamlandı. Golf Mad Promotion tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki...

Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası tamamlandı

  Türk sporcu Ulaş Karataş ikinci oldu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () Antalya'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası tamamlandı.

Golf Mad Promotion tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Carya ve National sahalarında gerçekleştirilen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nda 24 ülkeden 50'si profesyonel 150'si amatör olmak üzere toplam 200 golfçü mücadele etti. İrlandalı sporcu Damien Mcgranen'in birinci olduğu turnuvada Türk sporcu Ulaş Karataş ise ikinci sırada tamamladı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.