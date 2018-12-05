Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası tamamlandı

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), () -  Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi. Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum...

Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası tamamlandı

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), () - 

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi.
Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya ve National Golf kulüplerinde Golf Mad ve Pegasus Hava Yolları işbirliğinde düzenlendi. 25 ülkeden 204 sporcunun mücadele ettiği turnuvada birinci olan İspanyol golfçü Juan Carlos Aguero Rozadilla 4 bin Euro ödülünün de sahibi oldu. İkinciliği ise Rus Viladimir Osipov elde etti. Takımlar kategorisinde Juan Carlos Aguero Rozadilla, Dimitry Tsaplin, Elena Musths ve Dimitry Mustha'dan oluşan takım birinci oldu.
Dereceye girenlere ödülleri Regnum Carya Otel Müdürü Tolga Yılmaz, National Golf Club Müdürü ve Golf Mad sahiplerinden Bekir Kara ve Edward Lainchbury ile Likya Word Otel sahibi Atilla Silahtaroğlu tarafından verildi.
Turnuvada dereceye giren sporculara toplam 70 bin Euro para ödülü dağıtıldı.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort