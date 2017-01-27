Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nda ilk gün sonuçları...

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

(FOTOĞRAFLI)

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası dün başlarken ilk sonuçlar da akşam geç saatlerde belirlendi.

Golf Mad Promotion tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Carya ve National sahalarında gerçekleştirilen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nda 24 ülkeden 50'si profesyonel 150'si amatör olmak üzere toplam 200 golfçü mücadele ediyor.

Organizasyonda profesyonel sporcular toplam 250 bin liralık ödül için yarışırken ilk günün sonuçlarına göre ilk 3 sıradaki isimler şöyle:

POSITION STATUS NET SCORE

1 - DANNY HEARD PRO 61,6

URY FISHER Amateur

VALERY KONEV Amateur

EMRE UYAR Amateur

2 - ANASTASIA MICKAN PRO 63,2

AXEL HEINE Amateur

FRITZ GREIMANN Amateur

B.SEBASTIAN HEINE Amateur

3 - FRANK RENARD PRO 63,3

CALOGERO CAMARRATA Amateur

ALAIN BLANCHARD DU VAL Amateur

FRANÇOIS RILLENI Amateur