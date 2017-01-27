Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nda ilk gün sonuçları...
Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()
(FOTOĞRAFLI)
ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası dün başlarken ilk sonuçlar da akşam geç saatlerde belirlendi.
Golf Mad Promotion tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Carya ve National sahalarında gerçekleştirilen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nda 24 ülkeden 50'si profesyonel 150'si amatör olmak üzere toplam 200 golfçü mücadele ediyor.
Organizasyonda profesyonel sporcular toplam 250 bin liralık ödül için yarışırken ilk günün sonuçlarına göre ilk 3 sıradaki isimler şöyle:
POSITION STATUS NET SCORE
1 - DANNY HEARD PRO 61,6
URY FISHER Amateur
VALERY KONEV Amateur
EMRE UYAR Amateur
2 - ANASTASIA MICKAN PRO 63,2
AXEL HEINE Amateur
FRITZ GREIMANN Amateur
B.SEBASTIAN HEINE Amateur
3 - FRANK RENARD PRO 63,3
CALOGERO CAMARRATA Amateur
ALAIN BLANCHARD DU VAL Amateur
FRANÇOIS RILLENI Amateur