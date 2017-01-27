Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY 852 sefer gerçekleştirecek
THY 852 sefer gerçekleştirecek
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri iade etmiyor
Türkiye'den Yunanistan'da sert tepki
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı

Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nda ilk gün sonuçları...

Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nda ilk gün sonuçları... Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () (FOTOĞRAFLI) ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası dün başlarken ilk sonuçlar da akşam...

Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nda ilk gün sonuçları...

Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nda ilk gün sonuçları...

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

(FOTOĞRAFLI)

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası dün başlarken ilk sonuçlar da akşam geç saatlerde belirlendi.

Golf Mad Promotion tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Carya ve National sahalarında gerçekleştirilen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nda 24 ülkeden 50'si profesyonel 150'si amatör olmak üzere toplam 200 golfçü mücadele ediyor.

Organizasyonda profesyonel sporcular toplam 250 bin liralık ödül için yarışırken ilk günün sonuçlarına göre ilk 3 sıradaki isimler şöyle:

POSITION STATUS NET SCORE

1 - DANNY HEARD PRO 61,6

URY FISHER Amateur

VALERY KONEV Amateur

EMRE UYAR Amateur

2 - ANASTASIA MICKAN PRO 63,2

AXEL HEINE Amateur

FRITZ GREIMANN Amateur

B.SEBASTIAN HEINE Amateur

3 - FRANK RENARD PRO 63,3

CALOGERO CAMARRATA Amateur

ALAIN BLANCHARD DU VAL Amateur

FRANÇOIS RILLENI Amateur

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.