Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nda ikinci gün sonuçları

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

Antalya'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nda ikinci günün sonuçları belirlendi.

Golf Mad Promotion tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Carya ve National sahalarında gerçekleştirilen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nda 24 ülkeden 50'si profesyonel 150'si amatör olmak üzere toplam 200 golfçü mücadele ediyor.

Profesyonel sporcular toplam 250 bin liralık ödül için yarışırken dün yapılan müsabakalar sonunda ikinci günün sonuçlarına göre ilk 5 sıradaki isimler şöyle:

POSITION TEAM STATUS NET SCORE

BÜLENT KARATAŞ PRO 124

1 MIRDAGAIAN ABSALIAMOV Amateur

HEORHI PRYHOZHY Amateur

SERGEY SURIN Amateur



DAMIEN MCGRANE PRO 129

2 THOMAS MULDOON Amateur

KEVIN COMMINS Amateur

LARRY O'BRIEN Amateur



CARLY BOOTH PRO 134

3 FIKRET ÖZTÜRK Amateur

SABRI YIGIT Amateur

MERT OSMAMLAR Amateur



PAVEL GORYAINOV PRO 135

4 VLADIMIR YAROSLAVSKIY Amateur

VLADIMIR NIGAY Amateur

DENIS VORONKOV Amateur



SIMON CROSBY PRO 136

5 TOMAS RADZINSKI Amateur

TOON VAN DE KAR Amateur

GUUST VAN DE BEMD Amateur