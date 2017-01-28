Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nda ikinci gün sonuçları

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()
Antalya'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nda ikinci günün sonuçları belirlendi.
Golf Mad Promotion tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Carya ve National sahalarında gerçekleştirilen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nda 24 ülkeden 50'si profesyonel 150'si amatör olmak üzere toplam 200 golfçü mücadele ediyor.
Profesyonel sporcular toplam 250 bin liralık ödül için yarışırken dün yapılan müsabakalar sonunda ikinci günün sonuçlarına göre ilk 5 sıradaki isimler şöyle:
POSITION TEAM STATUS NET SCORE
BÜLENT KARATAŞ PRO 124
1 MIRDAGAIAN ABSALIAMOV Amateur
HEORHI PRYHOZHY Amateur
SERGEY SURIN Amateur
DAMIEN MCGRANE PRO 129
2 THOMAS MULDOON Amateur
KEVIN COMMINS Amateur
LARRY O'BRIEN Amateur
CARLY BOOTH PRO 134
3 FIKRET ÖZTÜRK Amateur
SABRI YIGIT Amateur
MERT OSMAMLAR Amateur
PAVEL GORYAINOV PRO 135
4 VLADIMIR YAROSLAVSKIY Amateur
VLADIMIR NIGAY Amateur
DENIS VORONKOV Amateur
SIMON CROSBY PRO 136
5 TOMAS RADZINSKI Amateur
TOON VAN DE KAR Amateur
GUUST VAN DE BEMD Amateur