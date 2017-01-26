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Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası başladı

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası başladı. Turnuvada profesyonel ve amatör 200 golfçü mücadele ediyor. Golf Mad Promotion tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Carya ve National...

Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası başladı
ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası başladı. Turnuvada profesyonel ve amatör 200 golfçü mücadele ediyor.
Golf Mad Promotion tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Carya ve National sahalarında gerçekleştirilen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası, başladı. Cumartesi günü sona erecek turnuvaya 24 ülkeden 50'si profesyonel 150'si amatör olmak üzere toplam 200 golfçü katıldı. Turnuvaya katılan golfçülerden 70'den fazlasının Rus olduğu belirtildi. Organizasyonda profesyonel sporcular toplam 250 bin liralık ödül için yarışacak.
Organizasyon Komite Başkanı ve National Golf Kulüp Müdürü Bekir Kara, "Turnuvanın bu yıl 13'üncüsünü düzenliyoruz. 3 gün sürecek turnuva sonunda dereceye giren golfçülere ödül vereceğiz. Katılımcılar arasında dünyanın en ünlü kadın golfçülerinden olimpiyat rekortmeni Rus Maria Verchenova, kadınlarda iki defa Avrupa şampiyonu olan İngiliz Carly Booth ve erkekler Avrupa Turu şampiyonluğu yaşamış İrlandalı Damien Mcgrane gibi isimler yer alıyor" dedi.

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