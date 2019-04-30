Uluslararası Goalball Turnuvası başlıyor

Mithat ABAKAN / MANAVGAT (Antalya), () - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Goalball Turnuvası 1-5 Mayıs tarihleri arasında Manavgat gerçekleştirilecek.

Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda düzenlenecek turnuvada aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Japonya, İngiltere, Rusya, Cezayir, Ukrayna, Ürdün ve Romanya'dan 10 kadın ve 8 erkek olmak üzere toplam 18 takım mücadele edecek.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karaca, Manavgat'ta 10 günlük bir kamp dönemi düzenlediklerini belirterek, 1-5 Mayıs arasında ise turnuvayı gerçekleştireceklerini söyledi. Karaca, 1950 yılında 2'nci Dünya Savaşı'na katılan yaralı Alman askerlerin rehabilitasyonu kapsamında icat edilen goalball oyununun, 1990 yılından itibaren aktif bir spor branşı olarak kabul edildiğini, ülkemizde de 2000 yılından itibaren müsabakaların düzenlenerek ligin kurulduğunu kaydetti.

Türkiye'de 80 goalball kulübünün liglerde mücadele ettiğini belirten Karaca, "Liglerimizde mücadele eden takımlarımız arasından belirlediğimiz sporcularımızı milli takım kamplarına çağırarak Avrupa, dünya ve paralimpik olimpiyatlarına hazırlıyoruz. Kadın Milli Takımız bir önceki Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olarak Tokyo'da 2020 yılında düzenlenecek Paralimpik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı. Erkek Milli Takımımız ise 28 Haziran'da ABD'de yapılacak olan dünya oyunlarına katılacak, orada alacağı dereceyle Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'na katılma hakkını kazanacağını bekliyoruz. Bir aksilik olursa yine bu yıl ekim ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda dereceye girerek kotayı geçeceğine ve Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanacağına inanıyoruz" dedi.

ERKEKLERDE HEDEF TOKYO 2020

Erkek Goalball Milli Takım Antrenörü Salih Rençber, Manisa'da 5-16 Ocak tarihleri arasında düzenlenen kampa 29 sporcuyu davet ettiklerini belirterek, takıma daha önce uluslararası şampiyonalarda başarı göstermiş olan sporcuları dahil ettiklerini anlattı. 3 genç oyuncuya da geleceğin takımını oluşturmak amacıyla yer verdiklerini söyleyen Rençber, "Kamp sonunda Türkiye A ve B milli takımları için 12 oyuncu belirledik. İlk hedefimiz ABD'de düzenlenecek olan dünya oyunlarına katılmak ve buradan başarılı bir sonuç alarak ülkemize geri dönmek. ABD'de kazanacağımız başarı bizim erkek milli takımımızın da Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyatları'na katılması için yeterli olacaktır. Ancak sürpriz bir sonuç olursa Avrupa Şampiyonası'nda da iyi bir derece alarak olimpiyatlara mutlak surette katılmak istiyoruz" diye konşutu.

YENİDEN OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORLAR

Goalball Kadın Türk Milli Takımı Antrenörü Yıldırım Güçlü de şöyle konuştu:

"Çalışmalarımıza şu an Antalya kamp turnuvasıyla devam ediyoruz. Bundan sonra bir aksilik olmazsa eylül ayı içerisinde ülkemizde bir turnuva yapılacak. Tabii ki yaz döneminde de kamplarımız olacak ve kamplarımıza girerek ekim ayındaki Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde gitmeyi düşünüyoruz. Yani hedefimiz önce 2019 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu daha sonra 2020'de Tokyo'da olimpiyat şampiyonluğu. 4 sporcumuz daha önceden 2016 Rio Paralimpik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan takımda bulunan sporcularımız. Bunun yanında genç oyuncularımızı motive etmeye çalışıyoruz, bazılarını ettik bazılarını da yavaş yavaş buraya katıyoruz. İnşallah geleceğimizi de garanti altına almak istiyoruz. 2020'den sonra da iyi bir takımımız var olacak o şekilde inşallah devam edecek."

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