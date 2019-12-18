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Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası sona erdi
Dünya ve Avrupa Gençler Badminton Turnuvası'na puan veren Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası sona erdi. Türkiye Badminton Federasyonu’nun Keçiören’deki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde ev sahipliği yaptığı turnuva 3 gün sürdü....
SPOR 18.12.2019, 20:04
Dünya ve Avrupa Gençler Badminton Turnuvası'na puan veren Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası sona erdi.
Türkiye Badminton Federasyonu’nun Keçiören’deki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde ev sahipliği yaptığı turnuva 3 gün sürdü. 13 ülkeden 242 sporcunun 5 kategoride madalya mücadelesi verdiği turnuvada Türkiye Badminton Milli Takımı 2 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
Derece alan milli badmintoncular şöyle:
Tek Erkekler: 3. Sezgin Kelebek, 3. Nurullah Saraç
Tek Bayanlar: 2. Zeynep Akdeniz, 3. Ayça Özgür
Çift Erkekler: 2. Sezgin Kelebek - Hilmican Şimşek, 3. Hasan Berkay Günbaz - Nurullah Saraç
Çift Bayanlar: 1. Yasemen Bektaş - Cansu Erçetin, 2. Şevval Naz Işık - Başak Seven, 3. Bahar Sabancı - Nisanur Tuncer, 3. Azime Serttaş - İrem Uysal
Karışık Çiftler: 1. Taha Emirhan Budak - Yasemen Bektaş 2. Semih Özgür Doğruer - Edanur Alan
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik yaptığı açıklamada, "Uluslararası Gençler Turnuvası'nda 20 madalyanın 12’sini alan milli takım sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Badmintona desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na da verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Türkiye Badminton Federasyonu’nun Keçiören’deki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde ev sahipliği yaptığı turnuva 3 gün sürdü. 13 ülkeden 242 sporcunun 5 kategoride madalya mücadelesi verdiği turnuvada Türkiye Badminton Milli Takımı 2 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
Derece alan milli badmintoncular şöyle:
Tek Erkekler: 3. Sezgin Kelebek, 3. Nurullah Saraç
Tek Bayanlar: 2. Zeynep Akdeniz, 3. Ayça Özgür
Çift Erkekler: 2. Sezgin Kelebek - Hilmican Şimşek, 3. Hasan Berkay Günbaz - Nurullah Saraç
Çift Bayanlar: 1. Yasemen Bektaş - Cansu Erçetin, 2. Şevval Naz Işık - Başak Seven, 3. Bahar Sabancı - Nisanur Tuncer, 3. Azime Serttaş - İrem Uysal
Karışık Çiftler: 1. Taha Emirhan Budak - Yasemen Bektaş 2. Semih Özgür Doğruer - Edanur Alan
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik yaptığı açıklamada, "Uluslararası Gençler Turnuvası'nda 20 madalyanın 12’sini alan milli takım sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Badmintona desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na da verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
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