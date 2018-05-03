Yıldırım Demirören: "Hedefimiz Altınorduları çoğaltmak, Cengiz Ünderleri yetiştirmektir"

"Kendilerinin katkılarıyla Türk futbolu büyümeye devam edecektir"

Fikret Orman: "İngiltere Premier Lig'in sadece yurt dışı yayın hakları, bizim genel yayın haklarımızın iki katından fazla"

"Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa finallerini yurt dışında oynayabiliriz"

Olgucan KALKAN - İbrahim Alioğlu / İSTANBUL,()

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu başladı.

Sabah gazetesi tarafından gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve futbol dünyasından çok sayıda kişi hazır bulundu.

Son 10 yılda federasyon olarak bütçelerinin 5 katına çıktığını ifade eden TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Avrupa futbolunun ekonomik büyüklüğü 14 milyar dolar. Türkiye'de ise ekonomik büyüklük 700 milyon avro seviyesinde. Federasyon olarak son 10 yılda bütçemiz, 143 milyon TL'den, 669 milyon TL'ye ulaştı. Bugün uluslararası 15 marka sponsorumuz ve tedarikçimiz. Bugün itibarıyla 150 milyon TL'yi aşan bir sponsor gelirimiz var. Son 10 yılda naklen yayın gelirlerinde çağ atladık. On yıl önce yayın geliri 185 milyon TL iken, bu sezon 2 milyar TL'ye dayandı. Bu büyüme çok şeyi anlatıyor. Türkiye ekonomisi düzelip, dünya çapında söz sahibi oldukça, hem futbol ekonomimiz yükseldi hem de Avrupa'da söz sahibi olduk. Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10. büyük ekonomisi olma hedefi doğrultusunda, futbolumuzu da daha yukarılara taşımak istiyoruz" dedi.

"KENDİLERİNİN KATKILARIYLA TÜRK FUTBOLU BÜYÜMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a futbola katkıları için teşekkür eden Demirören, "Futbola tutkusu ve sevgisi, son 10 yılda 40 stadyumun yapılmasına katkısı nedeniyle buradan sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendilerinin destekleriyle Türk futbolu da büyümeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ ALTINORDULARI ÇOĞALTMAK, CENGİZ ÜNDERLERİ YETİŞTİRMEKTİR"

Son dönemler kulüplerin borçlarının arttığına dikkat çeken Demirören, "Maalesef büyümenin getirdiği borçlanma, özellikle büyük kulüpler için çözüm bekleyen önemli bir sorun haline geldi. Süper Lig'deki 18 kulübün toplam borcu, 7 milyar TL'ye, 4 büyüklerin toplam borcu ise 6 milyar TL'ye ulaştı. Gelirler 3,3 milyar lira seviyesindeyken, giderler 4,5 milyar lira. Yani her yıl 1,2 milyar lira zarar ediliyor. Yabancı oyunculara sözleşmelerle taahhüt edilen rakam ise 924 milyon avro. Avrupa kupaların katılan takımları önce UEFA denetliyor. Şu anda UEFA'da taslak çalışması biten ve yönetimden geçmek üzere olan yeni bir düzenleme mevcut. Burada net borç ve gelir oranlı bir sınırlama olacak. Biz de uyarlayarak uygulamaya yönelik önümüzdeki süreçte çalışmalar yapacağız. Türk futbolunun bu sorundan kurtulması için çözümler üretmeliyiz. Çıkacak yeni yasalarla, borç yapılandırmalarıyla mevcut mali sorunların çözüleceğine inanıyorum. Özellikle faiz sarmalından kurtulmak çok rahatlatıcı olacaktır. Çözüm; yıldızları tüketmek değil, yeni yıldızlar üretmektedir. Altınorduları çoğaltmak, Cengiz Ünderleri yetiştirmektir hedef. Birlik ve beraberliğimizi sağlarsak, başaramayacağımız hiçbir şey yok. İnanıyorum ki bu kenetlenme ile 2020 Şampiyonlar Ligi finalini, 2024 Avrupa Şampiyonası'nı ülkemize getireceğiz" şeklinde konuştu.

FİKRET ORMAN: "EN ÖNEMLİ ŞEY, GLOBAL MARKA DEĞERİNİ ARTIRMAK"

Süper Lig özelinde Türkiye'yi yukarılara çıkartmayı hedeflediklerini belirten Fikret Orman, "Biz vakıf olarak bazı çalışmalar yaptık. En önemli şey, global marka değerini artırmak. Süper Lig'in dünyada marka değeri arttıkça, Türk futboluna inanılmaz katkı sağlanacaktır. Bizim amacımız, dünyada giderek büyüyen futbol ekonomisi içinde Süper Lig özelinde Türkiye'yi daha da yukarılara çıkarmak. Bu şekilde uluslararası izlenilirliği artırdığımızda, daha kaliteli oyuncuları daha ucuza getirme fırsatımız doğacaktır. Türkiye'nin bundan önceki algısı, Orta Doğu bölgesine gitmeden önce bir durak şeklinde. Ligimizin marka değerini yükselttiğimizde, ekonomik anlamda daha uygun rakamlara oyuncu alabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

"İNGİLTERE PREMIER LİG'İN SADECE YURT DIŞI YAYIN HAKLARI, BİZİM GENEL YAYIN HAKLARIMIZIN İKİ KATINDAN FAZLA"

Premier Lig'in yurt dışı yayın haklarının Süper Lig'in genel yayın haklarının iki katı oluğunu vurgulayan Orman, "Cenk Tosun transferinde olduğu gibi, daha fazla oyuncumuzu yurt dışına gönderme şansına da sahip olacağız. Gelirlerde artış sağlanacak. Bunların hepsi izlenirlikle alakalı. İngiltere Premier Lig'in sadece yurt dışı yayın hakları, bizim genel yayın haklarımızın iki katından fazla. Süper Lig'in uluslararası izlenebilirliği büyük önem arz etmekte. Biz sponsorluklarda Türkiye ekonomisiyle birlikte hareket ediyoruz ama üst seviye liglerde böyle değil. Özellikle İngiltere Premier Lig'de sponsorların çoğu dünya markası olabilmek için bu yatırımı yapıyorlar" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE KUPASI VE TFF SÜPER KUPA FİNALLERİNİ YURT DIŞINDA OYNAYABİLİRİZ"

Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa finallerinin yurt dışında oynanabileceğini ifade eden Fikret Orman, "Yurt dışı maç organizasyonları yapılmalı. Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa finallerini yurt dışında oynayabiliriz. Reklam ve tanıtım kampanyaları gerekli. Hedef pazarlarla sürekli iletişim kurulması lazım. Global sosyal medya hesaplarına yatırımlar yapılmalı" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yıldırım Demirören'in açıklamaları

- Fikret Orman'ın açıklamaları

- Yıldırım Demirören, Fikret Orman ve Dursun Özbek'in organizasyondan ayrılması

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