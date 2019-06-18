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Uluslararası Erciyes Dağ Koşusu 4'üncü kez koşulacak

ERCİYES'in volkanik tepelerinde 4'üncü kez düzenlenecek Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Koşusu, 5-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Middle Earth Travel iş birliği ile bu yıl 4'üncü...

Uluslararası Erciyes Dağ Koşusu 4'üncü kez koşulacak
ERCİYES'in volkanik tepelerinde 4'üncü kez düzenlenecek Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Koşusu, 5-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Middle Earth Travel iş birliği ile bu yıl 4'üncü kez düzenlenecek olan ve dünyada dağ koşusu sporunun en üst kurumu olan International Trail Running Association-ITRA sertifikalı, Ultra Sky Trail Erciyes Dağ Koşusu, 5-7 Temmuz tarihlerinde Erciyes Dağı'nda düzenlenecek. Doğa ve sporun iç içe olduğu maraton, 4 farklı etapta koşulacak.  Yarışta atletler 2 bin 350 metre yükseklikten başlayıp zorlu kayalıklar üzerinde 1000 metre tırmanma koşusuyla Erciyes'in 3 bin 350 metre yüksekliğinde bulunan finiş çizgisine ulaşacak.
BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Koşusu'na katılmak için başvurular sürüyor. Bu zorlu maratona katılacak adayların parkuru koşabilmek için yeterli antrenman ve deneyime sahip olduğunu, uzun arazi koşusuna katılmak için sağlık açısından bir engel bulunmadığını doktor raporuyla belgelemesi gerekiyor. Başvuru şartları ve yarışma için kayıtlar Kayseri Erciyes A.Ş.'nin web sayfası 'www.kayserierciyes.com.tr' veya 'www.skyerciyes.com' üzerinden devam ediyor. Yurt içinden ve dışından birçok ünlü atletin katılacağı maratonda müsabaka dışında sporcular Kayseri'nin yanı sıra bölgenin tarihi ve kültürel yerlerini de keşfedecek.

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