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Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarın Erciyes'te başlıyor

KAYSERİ ()-  ULUSLARARASI Dağ Bisikleti Kupası, yarın Erciyes dağında bir çok ülkeden çok sayıda sporcunun katılmasıyla  başlayacak. Türkiye Downhill Şampiyonası ve Uluslararası Bisiklet Federasyonu UCI’nin  'C2 Downhill' kategorisinde...

Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarın Erciyes'te başlıyor

KAYSERİ ()-  ULUSLARARASI Dağ Bisikleti Kupası, yarın Erciyes dağında bir çok ülkeden çok sayıda sporcunun katılmasıyla  başlayacak.
Türkiye Downhill Şampiyonası ve Uluslararası Bisiklet Federasyonu UCI’nin  'C2 Downhill' kategorisinde yapılacak olan yarışmalar 28-29 Temmuz tarihleri arasında Erciyes Dağı’nda gerçekleşecek. Daha önce Uluslararası Erciyes Ultra Dağ Maratonu’na ev sahipliği yapan Erciyes, şimdi de Türkiye’de 3'üncü kez yapılacak olan Uluslararası Downhill / İniş müsabakalarına sahne olacak. 28 – 29 Temmuz tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından Uluslararası Bisiklet Federasyonu UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile yapılacak olan organizasyona Almanya, Hollanda, Endonezya, Romanya, Bulgaristan, İran başta olmak üzere yurt içi ve dışından yaklaşık 100 bisiklet sporcusu katılacak.
Dünyanın ünlü dağ bisikleti sporcuları Erciyes Bike Park içerisinde bulunan bin 760 metre uzunluğunda ve rampaların, taş merdivenlerin, sert dönüşlerin, tonluk kayaların bulunduğu parkurda zorlu arazi şartlarına direnç göstererek şampiyon olmaya çalışacak.
Erciyes A.Ş Yönetim kurulu başkanı Murat Cahit Cıngı, ''Nefes kesici görüntülere sahne olan Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası, bir kez daha Erciyes Dağı’nın zorlu pistinde düzenlenecek. Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile Erciyes AŞ ev sahipliğinde düzenlenecek adrenalin dolu yarışa Kayserilileri bekliyoruz''dedi.

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