Uluslararası Dağ Bisiklet Kupası heyecanı Erciyes'te yaşanacak

TÜRKİYE’nin ilk ve tek downhill bisiklet parkurlarının bulunduğu Erciyes Bike Park’ta “Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası” heyecanı yaşanacak.Türkiye Downhill Şampiyonası ve Uluslararası Bisiklet Federasyonu UCI’nin 'C2 Downhill' kategorisinde yapılacak olan yarışmalar 28-29 Temmuz tarihleri arasında Erciyes Dağı’nda gerçekleşecek. Daha önce Uluslararası Erciyes Ultra Dağ Maratonu’na ev sahipliği yapan Erciyes, şimdi de Türkiye’de 3'üncü kez yapılacak olan Uluslararası Downhill / İniş müsabakalarına sahne olacak. 28 – 29 Temmuz tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından Uluslararası Bisiklet Federasyonu UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile yapılacak olan organizasyona Almanya, Hollanda, Endonezya, Romanya, Bulgaristan, İran başta olmak üzere yurt içi ve dışından yaklaşık 100 bisiklet sporcusu katılacak.Dünyanın ünlü dağ bisikleti sporcuları Erciyes Bike Park içerisinde bulunan bin 760 metre uzunluğunda ve rampaların, taş merdivenlerin, sert dönüşlerin, tonluk kayaların bulunduğu parkurda zorlu arazi şartlarına direnç göstererek şampiyon olmaya çalışacak.Ülkemize UCI Uluslararası Downhill yarışlarını ilk defa 2015 yılında getiren Kayseri Erciyes A.Ş, bu sene mevcut parkurlarını 100 kamyon toprak, 84 metre küp işlenmiş ağaç, 90 ton su ve 2.976 saat mesai harcayarak geliştirip üst kategori olan C2 müsabakalarını yapmaya hak kazandı. Downhill branşında teleferiğin kullanılması ve parkurların teknik her türlü altyapı noktasında ulaşılabilir olarak inşa edilmesi Erciyes Bike Park’ın global bisiklet camiasında iyi bir yer bulmasını sağlıyor. Dünya bisiklet haritasına ükemizden ilk defa Erciyes’i girdiren şirket bu önemli organizasyonlarla Türkiye’nin adını Dağ Bisikleti’nde de tüm dünyaya yayıyor.Uluslararası yarışlarla birleştirilen ve Erciyes Çadır Kampı’nda 26-29 Temmuz’da düzenlenen FESTA 2200 Bisiklet Kampı sayesinde Türkiye’nin kırk üç vilayetinden gelen 200 amatör bisikletli de hem yarışları seyredecek, hem çadır gecelerinin keyfini çıkaracak, hem de günlük turlarla Kayseri ve çevresinin kültürel ve tabi güzelliklerini keşfedecek.

(FOTOĞRAFLI)