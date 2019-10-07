Ülkü Park kapılarını tekrar açtı

İZMİR, () - TÜRKİYE Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) düzenlediği 2019 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 3'üncü ayak yarışlarına İzmir Pınarbaşı'nda yenilenen Ülkü Park ev sahipliği yaptı. Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından yenilenen 2 bin 140 metre uzunluğundaki pistin açılışı niteliğindeki organizasyon, sporcu ve izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Toplam 28 sporcunun mücadele ettiği hafta sonunda 'super, maxi ve super production' gruplarında ikişer yarış koşulurken, Apex Masters pilotlarından Ege Bilaloğlu ve Ali Aysan'ın drift gösterileri sporseverlere heyecanlı anlar yaşattı.

20 tur üzerinden koşulan 'super grup' yarışlarının her ikisinde de Borusan Otomotiv Motorsport pilotu Yağız Gedik BMW 320'si ile birinciliğe uzanırken, ilk yarıştan Honda Civic Type-R ile Osman Işık ikinci ve Renault Clio II Sport ile Demir Eröge üçüncü oldu. İkinci yarışın ikincisi Renault Clio II Sport ile Fatih Yavuz olurken podyumun üçüncülük basamağında Osman Işık yer aldı. 'Super grup' ile birlikte koşulan maxi grupta ise Borusan Otomotiv Motorsport pilotu İbrahim Okyay BMW Z4 GT3 ile çifte birinciliğe uzanırken, Opel Corsa OPC ile Ozan Süzgün iki ikincilik elde etti. İlk yarışı tamamlayamayan Özkan Kırbacı ise VW Polo GTI ile ikinci yarışın üçüncüsü olarak podyuma çıktı.

Bu sezon koşulmaya başlanan ve 1.6 turbo motorlu ve sınırlı serbestliklere izin verilen otomobillere açık olan 'super production' grubunda koşulan her iki yarış da büyük çekişmeye sahne oldu. 26 yaşındaki genç sporcu Hasan Tansu iki yarışta da podyumun en üst basamağında kendisine yer bulurken, bu zaferleriyle şampiyona liderliğini de pekiştirmiş oldu. Opel Corsa OPC otomobillerin domine ettiği podyumda ilk yarışta ikinci sırada Çağlayan Çelik yer alırken, Kadir Akça üçüncülüğün sahibi oldu. İkinci yarışta Vedat Dalokay ikinciliğe uzanırken, tecrübeli pist pilotu Ali Başakıncı üçüncü olarak değerli puanlar kazandı. Sporculara ödüllerini TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu ve Ülkü Motorsporları Kulübü Başkanı Ümit Ülkü takdim etti.



