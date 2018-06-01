Ülker Stadı, Olağan Genel Kurul'a hazır

İSTANBUL,()

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği yapacak olan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu, genel kurul toplantısı öncesi hazırlandı.

2 - 3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve ilk kez Ülker Stadyumu'nda yapılacak genel kurul için Ülker Stadı hazır hale getirildi. Çarşamba akşamı başlayan çalışmalar bugün yapılan son kontrollerle tamamlandı.

Saha zemininin korunması için yarı saha özel malzemeyle kaplandı. Zeminin üzerine konuşmaların yapılacağı bir platform kuruldu. Sahaya platformun yanı sıra sandıklar ve kabinler de yerleştirildi. Sarı lacivertli genel kurul üyeleri, oylarını 38 sandıkta kullanacak.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Stat içinden görüntüler

- Stadın içindeki platformdan detaylar

- Genel detaylar