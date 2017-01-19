Ülkemizi Dubai'de temsil eden Graystorm 7. oldu

Binicilikte Dubai World Cup Karnavalı kapsamında G2 Al Fahidi Fort Koşusu gerçekleştirildi. Ahmet Güzelocak'ın sahibi olduğu, Mehmet Cücel'in antrenesindeki, jokey Ahmet Çelik ile koşuya katılan şampiyon safkan Graystorm, 2017 yılı Dubai World Cup Karnavalı kapsamında katıldığı ilk yarış olan bu önemli koşuda ülkemizi temsil etti.

1400 metre çim pistteki, toplam 250 bin dolar ikramiyeli G2 Al Fahidi Fort'ta startla birlikte ilk metrelerde liderliği Championship (Exceed and Excel – Aljafliyah / Halling) alırken, temsilcimiz Graystorm en dış kulvardan başladığı koşuda ön gruptaki yerini aldı. Tempoyu belirleyen Championship, liderliğini fotoya kadar korurken jokey Colm O'Donoghue idaresinde bu önemli koşuda 1.22.88 derece ile liderliği bırakmadan birinci geldi. Aralık ayının sonundan bu yana Dubai'de bulunan şampiyon temsilcimiz ise, koşudan 7. olarak ayrıldı.

Bu galibiyetle birlikte Championship, kariyerinin 16. startında 5. birinciliğine ulaşmış oldu.

İSTANBUL /