Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi
Milletvekili kendisini kürsüye kelepçeledi
Türkiye'nin en büyük sorunu terör, FETÖ hala tehdit...
'HDP kürtleri temsil etmiyor'
ABD'de "hızlı faiz artışı" sinyalleriyle dolar 3.80 lirayı aştı
Dolar 3.80 lirayı aştı
Meclis'te 2. turda ilk 7 madde kabul edildi
HDP'li Sancar, Bakan Bozdağ ile...

Ülkemizi Dubai'de temsil eden Graystorm 7. oldu

 Binicilikte Dubai World Cup Karnavalı kapsamında G2 Al Fahidi Fort Koşusu gerçekleştirildi. Ahmet Güzelocak'ın sahibi olduğu, Mehmet Cücel'in antrenesindeki, jokey Ahmet Çelik ile koşuya katılan şampiyon safkan Graystorm, 2017 yılı...

Ülkemizi Dubai'de temsil eden Graystorm 7. oldu

 Binicilikte Dubai World Cup Karnavalı kapsamında G2 Al Fahidi Fort Koşusu gerçekleştirildi. Ahmet Güzelocak'ın sahibi olduğu, Mehmet Cücel'in antrenesindeki, jokey Ahmet Çelik ile koşuya katılan şampiyon safkan Graystorm, 2017 yılı Dubai World Cup Karnavalı kapsamında katıldığı ilk yarış olan bu önemli koşuda ülkemizi temsil etti.

1400 metre çim pistteki, toplam 250 bin dolar ikramiyeli G2 Al Fahidi Fort'ta startla birlikte ilk metrelerde liderliği Championship (Exceed and Excel – Aljafliyah / Halling) alırken, temsilcimiz Graystorm en dış kulvardan başladığı koşuda ön gruptaki yerini aldı. Tempoyu belirleyen Championship, liderliğini fotoya kadar korurken jokey Colm O'Donoghue idaresinde bu önemli koşuda 1.22.88 derece ile liderliği bırakmadan birinci geldi. Aralık ayının sonundan bu yana Dubai'de bulunan şampiyon temsilcimiz ise, koşudan 7. olarak ayrıldı.

Bu galibiyetle birlikte Championship, kariyerinin 16. startında 5. birinciliğine ulaşmış oldu.

İSTANBUL /

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55