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Ukrayna- Türkiye 2-0

KHARKİV,() A Milli Futbol Takımı Mircea Lucescu yönetiminde çıktığı ilk maçta Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu. Ukrayna'nın gollerini 18'inci ve  42'nci dakikalarda Andriy Yarmolenko kaydetti. Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası,...

Ukrayna- Türkiye 2-0

KHARKİV,()

A Milli Futbol Takımı Mircea Lucescu yönetiminde çıktığı ilk maçta Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu. Ukrayna'nın gollerini 18'inci ve  42'nci dakikalarda Andriy Yarmolenko kaydetti.
Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası, Avrupa Elemeleri I Grubu 7'nci maçında deplasmanda Ukrayna ile karşılaşan Türkiye, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Türkiye bu sonuçla 11 puanla grupta 4'üncü sıraya geriledi. Milli takım gruptaki 8'inci maçında 5 Eylül Salı günü Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Hırvatistan'ı konuk edecek.
 

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