Ukrayna- Türkiye 2-0

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A Milli Futbol Takımı Mircea Lucescu yönetiminde çıktığı ilk maçta Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu. Ukrayna'nın gollerini 18'inci ve 42'nci dakikalarda Andriy Yarmolenko kaydetti.

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası, Avrupa Elemeleri I Grubu 7'nci maçında deplasmanda Ukrayna ile karşılaşan Türkiye, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Türkiye bu sonuçla 11 puanla grupta 4'üncü sıraya geriledi. Milli takım gruptaki 8'inci maçında 5 Eylül Salı günü Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Hırvatistan'ı konuk edecek.

