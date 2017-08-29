Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

Ukrayna Teknik Direktörü Shevchenko: "Lucescu'nun çok az zamanı var" 

Sonat KEREM - KİEV / 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde 2 Eylül Cumartesi günü A Millilerin deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacağı Ukrayna Milli Takımı'nın hocası Andriy Shevchenko, Ukrayna medyasına açıklamalarda bulundu. Bir futbol...

Ukrayna Teknik Direktörü Shevchenko: "Lucescu'nun çok az zamanı var" 

Sonat KEREM - KİEV /

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde 2 Eylül Cumartesi günü A Millilerin deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacağı Ukrayna Milli Takımı'nın hocası Andriy Shevchenko, Ukrayna medyasına açıklamalarda bulundu.
Bir futbol kanalının yayınında Türkiye Milli Takımı ile ilgili soruları yanıtlayan Shevchenko, "Lucescu ile Fatih Terim arasında hiçbir fark görmüyorum. Evet, Lucescu Ukrayna futbolunu biliyor, ancak bu, Shakhtar Donetsk oyuncuları için ek bir motivasyon kaynağı olacak. Kendilerini yetiştiren eski hocalarına karşı iyi bir futbol sergilemek isteyecekler" dedi.
Lucescu'nun Türkiye Milli Takımı ile maç öncesi çok kısa bür süre çalışma imkanı bulacağını belirten Ukraynalı teknik adam, "Lucescu'nun az zamanı var. Maç öncesi çözmesi gereken çok sorun olduğunu düşünüyorum. Ama oyuncuları iyi motive ettiğini biliyorum" diye konuştu. 
Arda Turan'ın Türkiye Milli Takımı için öneminin altını çizen Shevchenko, "Turan takım için önemli bir oyuncu. Lucescu'nun ona şans verip vermeyeceğini göreceğiz" dedi.
Shevchenko sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çok önemli bir maça çıkacağız. Bu karşılaşma sonrası gruptan çıkma şansımız olup olmadığını anlayacağız. Güzel, göze hoş gelen, takım halinde bir futbol ortaya koymalıyız. Eğer istediğmiz her şeyi sahaya yansıtabilirsek, Türkleri yenebiliriz. 
Yeterince hazır durumda oyuncularımız var. Konoplyanka, Shalke'de iyi bir görüntü çizdi. En önemlisi, oyuncularım bu maça odaklanmış durumda. Psikolojik olarak hazır durumda olmak ve korkmamak önemli."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314