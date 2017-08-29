Ukrayna Teknik Direktörü Shevchenko: "Lucescu'nun çok az zamanı var" 

Sonat KEREM - KİEV /

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde 2 Eylül Cumartesi günü A Millilerin deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacağı Ukrayna Milli Takımı'nın hocası Andriy Shevchenko, Ukrayna medyasına açıklamalarda bulundu.

Bir futbol kanalının yayınında Türkiye Milli Takımı ile ilgili soruları yanıtlayan Shevchenko, "Lucescu ile Fatih Terim arasında hiçbir fark görmüyorum. Evet, Lucescu Ukrayna futbolunu biliyor, ancak bu, Shakhtar Donetsk oyuncuları için ek bir motivasyon kaynağı olacak. Kendilerini yetiştiren eski hocalarına karşı iyi bir futbol sergilemek isteyecekler" dedi.

Lucescu'nun Türkiye Milli Takımı ile maç öncesi çok kısa bür süre çalışma imkanı bulacağını belirten Ukraynalı teknik adam, "Lucescu'nun az zamanı var. Maç öncesi çözmesi gereken çok sorun olduğunu düşünüyorum. Ama oyuncuları iyi motive ettiğini biliyorum" diye konuştu.

Arda Turan'ın Türkiye Milli Takımı için öneminin altını çizen Shevchenko, "Turan takım için önemli bir oyuncu. Lucescu'nun ona şans verip vermeyeceğini göreceğiz" dedi.

Shevchenko sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok önemli bir maça çıkacağız. Bu karşılaşma sonrası gruptan çıkma şansımız olup olmadığını anlayacağız. Güzel, göze hoş gelen, takım halinde bir futbol ortaya koymalıyız. Eğer istediğmiz her şeyi sahaya yansıtabilirsek, Türkleri yenebiliriz.

Yeterince hazır durumda oyuncularımız var. Konoplyanka, Shalke'de iyi bir görüntü çizdi. En önemlisi, oyuncularım bu maça odaklanmış durumda. Psikolojik olarak hazır durumda olmak ve korkmamak önemli."