Uğurcan Çakır: Sezonu ikinci sırada bitirebileceğimizi düşünüyorum

Trabzonspor’un genç kalecisi Uğurcan Çakır, sezonu ikinci sırada bitirebileceklerini düşündüğünü belirterek, “Üstümüzdeki takımlarla çok fark yok. Biz de iyi bir çıkış yakaladık. En yakın rakibimiz Beşiktaş ile kendi sahamızda karşılaşacağız. O ve oynayacağımız diğer maçları kazanıp en iyi noktada ligi bitirmek istiyoruz” dedi.

Bordo-mavili takımda sezona üçüncü kaleci olarak başlayan ancak bulduğu şansı iyi şekilde değerlendirerek birinci kaleci konumuna gelen ve ardından A Milli Takım kadrosuna davet edilen Uğurcan Çakır, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Bu hızlı çıkışını çok çalışmaya, sabretmeye ve kendini her an oynayacak gibi hazır tutmasına bağlayan genç oyuncu, “En başından başlamak gerekirse sezon başında çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Yeni hocamızla birlikte oyuncular arasında çok güzel bir ortam vardı. Bu şekilde sezona başladık ancak işler istediğimiz gibi gitmedi. Ancak çabuk toparladık ve güzel galibiyetler aldık. Galatasaray’a karşı da net bir galibiyet elde etmiştik. Sonrasında beklenmedik sakatlıklar oldu. Yönetim ve oyuncuları ilgilendiren birtakım sıkıntılar meydana geldi. Ardından bizlere şans geldi. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Bana göre takımımızın yaptığı çıkışın önemli faktörü genç oyuncuların performansıydı. Genç oyuncularla oynamaktan büyük keyif alıyorum. Sahada yanımda gördüğümde ayrı bir mutluluk yaşayıp, ekstra motive oluyorum. Çünkü hepimiz Trabzonsporluyuz ve bu takım için her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Altyapıda iyi oyuncular var. İnşallah onlar da en kısa zamanda aramıza katılır” dedi.

"SEZONU İKİNCİ SIRADA BİTİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bu sezon ve gelecek sezona yönelik ligdeki hedeflerinin yanı sıra Avrupa Kupaları’yla ilgili de konuşan Uğurcan Çakır, şöyle devam etti:

“Bu sezonu ikinci sırada bitirebileceğimizi düşünüyorum. Üstümüzdeki takımlarla çok fark yok. Biz de iyi bir çıkış yakaladık. En yakın rakibimiz Beşiktaş ile kendi sahamızda karşılaşacağız. O ve oynayacağımız diğer maçları kazanıp en iyi noktada ligi bitirmek istiyoruz. Avrupa çok farklı bir arena. Hem ülkemizi hem de kendimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bizim değerimize değer katacağını düşünüyorum. Takımda iskelet kadro oluştu. İyi oyunculardan oluşan iyi bir kadromuz var. Oyuncuların birbirleriyle ilişkileri çok iyi. Gelecek sezon inşallah takviyelerle birlikte başta şampiyonluk olmak üzere, her kulvarda başarılı olmayı hedefliyoruz.”

“KUPADAN ELENMEK BİZİ ÜZDÜ”

Ziraat Türkiye Kupası’ndan beklenmedik bir şekilde elendiklerini ifade eden Uğurcan, bu konuda şunları söyledi:

“Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmak en önemli hedeflerimizdendi. Ümraniyespor ile oynadığımız ilk maç 0-0 bitmesine rağmen ikinci maça iyi konsantre olup devreye de 1-0’lık üstünlükle girdik. İkinci yarıda motivasyon kaybı yaşadık. Bunun sonucunda da hiç beklemediğimiz şekilde mağlup olduk. O maç bizi çok üzmüştü. Hatta geriye doğru baktığımda en çok üzüldüğüm maçlardan biri olarak gösterebilirim.”

“BANA VERİLEN ŞANSI İYİ DEĞERLENDİRDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM”

Kendisine verilen şansı iyi değerlendirdiğini anlatan Uğurcan çakır, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Sadi Tekelioğlu hocamız A takımın başına geldiği zaman beni altyapıdan tanıdığı için hemen formayı vermişti. Yeteneklerimi biliyordu. Kupa maçlarında bana verilen şansı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Geçen sezonunun sonlarına doğru altı maç daha oynadım. O maçlar da benim için iyi geçti. Bu konuda da Rıza Çalımbay hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Sezon başında kampta Ünal Karaman hocamız bana olan güvenini vurguladı. Kaleci antrenörümüz Metin Aktaş ise yaptığı konuşmalarda bana her zaman güven veriyordu. Zaten bir süre sonra da maç kadrolarında ikinci kaleci olarak yer almaya başlamıştım. Sezon başında iyi bir kamp geçirmiş, hazırlık maçlarındaki performansımla da hocalarımı memnun etmiştim. Belki de sezon başında ortaya koyduğum performans dolayısıyla formayı Esteban yerine bana verdiler.”

“GENÇ OYUNCULARIMIZIN PERFORMANSI BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLMADI”

Trabzonspor’un altyapısı ve buradan A takıma katılan oyuncularla ilgili de konuşan Uğurcan, şu ifadeleri kullandı:

“Trabzonspor altyapısı oyuncu madeni gibi. Bunu tüm Türkiye biliyor. Hatta Trabzonspor altyapısına ilk gittiğimde ‘Ben nereye geldim böyle? İstanbul’da futbol oynanmıyormuş’ demiştim. Herkes mi çok yetenekli olur? Hele Trabzon doğumlu oyuncuların tamamı çok özel yeteneklere sahipti. Trabzonspor büyük bir altyapı fabrikası. Ben de o fabrikada yetiştiğim için kendimi çok şanslı addediyorum. Ayrıca bizim sahada olabilmemiz için ufak bir kıvılcım gerekiyordu. Çünkü yeteneğimiz vardı. Futbolda tecrübe de çok önemli. Oynadıkça kendimi daha rahat hissediyorum. Altyapı ile A takım arasındaki en büyük fark tecrübe. Biraz da fiziksel gelişim. Gerisini tamamen altyapıda öğrendik. Bu nedenle A takımdaki genç oyuncu arkadaşlarımın performansı benim için sürpriz olmadı. Oyunculara şans verilmesi gerekiyordu. Bu da oldu. İleride sayımız daha da artacaktır. Ancak genç kardeşlerimin çok çalışması gerekiyor. Ben kendimi her zaman hazır tuttum. Diğer oyuncular da hazır olmalarının karşılığını aldılar. Sahaya çıktığınızda insanların kafasında soru işareti bırakmamanız gerekiyor. Ancak ben gençlere inanıyorum. Buraya çıktıklarında gerekeni yapacaklardır.”

“GENÇ BİR FUTBOLCUYUM VE GELİŞİME AÇIĞIM”

Gelişen futbolda ayakları kullanmanın çok önemli olduğunu kaydeden Uğurcan, şu ifadelere yer verdi:

“Kaleci için ciddi bir fark oluşturuyor. Fakat “Kalecinin asli görevi topu tutmaktır” görüşüne de sonuna kadar katılıyorum. Öncelik bu olmalı, diğer özelliklerle de kaleci kendisini geliştirmeli. Ben sürekli gelişiyorum. Genç bir futbolcuyum ve gelişime açığım. İdmanın maçla aynı olduğunu düşünüyorum ve bunun için de takımla idmanların öncesinde veya sonrasında mutlaka özel antrenmanlar yapıyorum, çalışıyorum. Trabzonspor’un birincisi kalecisiyim, milli takıma yükseldim ama asla ben oldum demeyeceğim. Ben her daim çalışmaya, fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak gelişmeye devam edeceğim.”

“ÜNAL HOCAMIN SAMİMİYETİNE ÇOK İNANIYORUM”

Ünal hocanın bize bakış açısı çok iyi. Sezon başında ilk karşılaştığımızda bunu bize hissettirdi. Ayrıca çok iyi bir Trabzonsporlu. Her söylediği sözü büyük bir dikkatle dinliyoruz. Bize olan güvenini biliyoruz ve bu güvene layık olmaya çalışıyoruz. Performansımın artmasında kendisinin çok büyük payı var. Konuştuğum bütün arkadaşlarım da aynı şeyleri söylüyor. Sezon başında üçüncü kaleci konumundayken bana ne kadar güvendiğini söylemiş ve ‘Seni bir gün A Millî Takım’a göndereceğiz’ demişti. Bu sezon ilk defa Fenerbahçe maçında ilk on birde başladım. O güveni alınca zaten kötü oynama şansınız olmuyor. O sayede A Milli Takım’a kadar yükseldim. Ünal Hocamın samimiyetine çok inanıyorum. Bize değer veren birilerinin olduğunu görmek ayrıca mutlu ediyor. Aynı şekilde kaleci antrenörümüz Metin Aktaş’ın da bizlere büyük katkıları oluyor.

“TRABZONSPOR’DA KALECİ SIKINTISI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Takımdaki diğer genç kaleciler Arda, Kağan ve Muzaffer Cem ile ilgili de açıklamalarda bulunan Uğurcan Çakır, “Üçü de çok yetenekli kaleci. Zaten başka türlü bu kadro içinde yer almazlardı. Arda oynadığı maçlarda bu yeteneğini herkese gösterdi. Ancak ben oldum diye düşünmemesi gerekiyor. Çok çalışırsa o da Trabzonsporumuza uzun yıllar hizmet verecektir. 16 yaşından beri A takımda ve uzun zamandır birlikteyiz. Kalecilikte usta-çırak ilişkisi vardır. Ben de abilerimden görüp öğrendiklerimi Arda’ya, Muzaffer’e ve Kağan’a aktarmaya çalışıyorum. Trabzonspor’da kaleciden yana bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“MİLLİ TAKIMA SÜREKLİ GİTMEK İSTİYORUM”

Milli takım ve kariyer planlamasıyla ilgili de konuşan Uğurcan Çakır, “Milli takıma gitmek ç ok gurur verici bir olay. Kendimi çok mutlu hissettim. Bana güvenenlerin yüzünü kara çıkarmadığım için de ayrıca mutlu oldum. Şenol Güneş gibi bir Trabzonspor efsanesiyle orada çalışmak benim için gurur verici bir durum. Kendisiyle orada tanışma imkanı da buldum. İnşallah düzenli olarak davet edilirim. Kariyer planlamamı güne göre yapıyorum. Çünkü buralara çok hızlı geldim. Şu anda Trabzonspor’da ve Milli Takım’dayım. Trabzonspor’da kendimi daha çok geliştirmek, formayı kaptırmamak en önemli önceliğim. Milli Takıma da devamlı gitmek ve burada birinci kaleci olmak istiyorum. Başarılı olduktan sonra gerisi kendiliğinden geliyor” diyerek açıklamalarını tamamladı.

