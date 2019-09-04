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Uğur Tütüneker, Adana Demirspor'da 

Akif ÖZDEMİR/ ADANA,() - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ümit Özat'tan boşalan teknik direktörlük görevine Uğur Tütüneker'i getirdi.  Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, sezon başında belirledikleri 'şampiyonluk'...

SPOR 04.09.2019, 12:47
Uğur Tütüneker, Adana Demirspor'da 

Akif ÖZDEMİR/ ADANA,() -
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ümit Özat'tan boşalan teknik direktörlük görevine Uğur Tütüneker'i getirdi. 
Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, sezon başında belirledikleri 'şampiyonluk' hedefine ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Başkan Sancak, Ümit Özat'ın yerine teknik direktörlük görevine Uğur Tütüneker'i getirdiklerini açıkladı. Sancak, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Yaptığımız görüşmeler sonucunda Bayern Münih’te futbola başlamış ve Galatasaray’da jübile yapmış, çalıştırdığı takımlarda şampiyonluklar yaşamış Uğur Tütüneker hoca ile anlaşmış bulunuyoruz. 1996'da Galatasaray'da jübilesini yapan hocamız sırasıyla, Yozgatspor, Sarıyer, Siirtspor, Kayserispor, Başakşehir, İstanbulspor ve Kasımpaşa'nın başında teknik direktör olarak çalışmıştır. Konyaspor ve Osmanlıspor’da şampiyonluk sevinci yaşayan Uğur Tütüneker’in camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Büyük Adana Demirspor ailesinin hocamıza, futbolcularımıza ve yönetimimize sonuna kadar destek olacağından hiç şüphem yok. Yolun sonu şampiyonluk olacaktır."

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