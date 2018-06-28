Uğur Demirok, Konyaspor'da

Tolga YANIK/KONYA, ()

Atiker Konyaspor 30 yaşındaki tecrübeli stoper Uğur Demirok'u kadrosuna kattı.

İkinci başkan Selçuk Aksoy tarafından kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile koordineli yürüttüğümüz transfer çalışmalarında ilk olarak savunmamızın merkezinde forma giyecek olan stoper Uğur Demirok ile her konuda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisi için hafta başında kulübümüzde bir imza töreni düzenleyeceğiz. Camiamıza hayırlı olsun” denildi.

Milli stoper, Süper Lig'de son olarak Trabzonspor forması giydi.