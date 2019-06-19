Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Ufuk Sarıca, Karşıyaka ile imzalıyor

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Lig ekibi Pınar Karşıyaka, eski başantrenörü Ufuk Sarıca ile anlaşma sağladı. Pınar Karşıyaka'da çalıştığı dönemde takıma lig, Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı kupalarını kazandıran, Eurochallenge Cup'ta...

Ufuk Sarıca, Karşıyaka ile imzalıyor
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Lig ekibi Pınar Karşıyaka, eski başantrenörü Ufuk Sarıca ile anlaşma sağladı. Pınar Karşıyaka'da çalıştığı dönemde takıma lig, Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı kupalarını kazandıran, Eurochallenge Cup'ta final oynatan tecrübeli çalıştırıcının cuma günü sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Karşıyaka'da tarihi başarılara imza atıp 2016 yılında ayrılan Sarıca'nın yeniden kulübe dönmesi taraftarı coşturdu. Yeşil-kırmızılı renklere gönül verenler sosyal medyada mutluluklarını paylaştı. Taraftarın 'Başbakan' lakabını taktığı Ufuk Sarıca'nın yuvaya dönecek olması camiada heyecan yarattı.
Son yıllarda Play-Off oynama başarısı gösteremeyen Pınar Karşıyaka'da Sarıca'nın gelişiyle bütçe artışı da yapılacağı ifade edildi. Karşıyaka ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Ufuk Sarıca'nın ekibinde Arda Demirbağ, Engin Gençoğlu ve İnanç Koç yer alacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328