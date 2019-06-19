Ufuk Sarıca, Karşıyaka ile imzalıyor

Karşıyaka'da tarihi başarılara imza atıp 2016 yılında ayrılan Sarıca'nın yeniden kulübe dönmesi taraftarı coşturdu. Yeşil-kırmızılı renklere gönül verenler sosyal medyada mutluluklarını paylaştı. Taraftarın 'Başbakan' lakabını taktığı Ufuk Sarıca'nın yuvaya dönecek olması camiada heyecan yarattı.
Son yıllarda Play-Off oynama başarısı gösteremeyen Pınar Karşıyaka'da Sarıca'nın gelişiyle bütçe artışı da yapılacağı ifade edildi. Karşıyaka ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Ufuk Sarıca'nın ekibinde Arda Demirbağ, Engin Gençoğlu ve İnanç Koç yer alacak.