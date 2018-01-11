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UEFA Yılın İlk 11'ini açıkladı

İSTANBUL,() UEFA Yılın ilk 11'i belli oldu. Kadroda, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den 5, Şampiyonlar Ligi finalisti Juventus'tan 2, Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea ve Barcelona'dan birer futbolcu yer aldı. UEFA'dan...

UEFA Yılın İlk 11'ini açıkladı

İSTANBUL,()

UEFA Yılın ilk 11'i belli oldu. Kadroda, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den 5, Şampiyonlar Ligi finalisti Juventus'tan 2, Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea ve Barcelona'dan birer futbolcu yer aldı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa'da 2017 yılının en iyi 11'i, 8,7 milyondan fazla futbolseverin katılımıyla belirlendi. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den 5, Şampiyonlar ligi finalisti Juventus'tan 2, Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea ve Barcelona'dan birer ismin yer aldığı kadroda en fazla oyu alan futbolcu, 588 bin 315 ile Real Madridli Sergio Ramos oldu. Manchester City'den Kevin De Bruyne ve Chelsea'den Eden Hazard, UEFA Yılın İlk 11'ine, ilk defa girdi. Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ise 12'nci kez UEFA Yılın 11'ine girmeyi başardı.
UEFA Yılın 11'inde şu oyuncular yer aldı:
Kaleci: Gianluigi Buffon (Juventus)
Savunma: Dani Alves (PSG), Giorgio Chiellini (Juventus), Sergio Ramos,Marcelo (Real Madrid)
Orta saha: Kevin De Bruyne (Manchester City), Toni Kroos, Luka Modric(Real Madrid), Eden Hazard (Chelsea)
Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

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