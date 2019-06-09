Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz

Portekiz - Hollanda: 1-0 İSTANBUL () - UEFA Uluslar Ligi final karşılaşmasında Portekiz kendi sahasında Hollanda'yı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Portekiz'in Porto kentinde bulunan Dragao Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı...

UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz

Portekiz - Hollanda: 1-0

İSTANBUL () - UEFA Uluslar Ligi final karşılaşmasında Portekiz kendi sahasında Hollanda'yı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Portekiz'in Porto kentinde bulunan Dragao Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Mücadelenin 60'ıncı dakikasında Bernardo Silva'nın pasıyla golü bulan Gonçalo Guedes, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Hollanda bu gole yanıt veremeyince, ilk kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa Portekiz ulaştı.
Kupayı kazanan Portekiz 10.5 milyon Euro para ödülü kazanırken, Hollanda ise 9 milyon Euro'yu kasasına koydu.
Göztepe'de forma giyen Portekizli futbolcu Beto bu maçta süre alamazken, adı Galatasaray ile anılan eski Beşiktaş ve Kasımpaşalı futbolcu Ryan Babel ise Hollanda formasıyla maça ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328