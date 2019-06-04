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UEFA Uluslar Ligi'nde 4'lü final heyecanı başlıyor

Finallerin ilk maçında yarın Portekiz ile İsviçre karşı karşıya gelecek 6 Haziran Perşembe günü ise Hollanda - İngiltere mücadelesi oynanacak Organizasyonun ilk finali 9 Haziran Pazar günü yapılacak İSTANBUL / UEFA'nın milli...

UEFA Uluslar Ligi'nde 4'lü final heyecanı başlıyor

Finallerin ilk maçında yarın Portekiz ile İsviçre karşı karşıya gelecek

6 Haziran Perşembe günü ise Hollanda - İngiltere mücadelesi oynanacak

Organizasyonun ilk finali 9 Haziran Pazar günü yapılacak

İSTANBUL /

UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki organizasyonu olan "UEFA Uluslar Ligi Finalleri''nde ilk sezonun şampiyonu belli oluyor. 
Portekiz'in ev sahipliği yaptığı 4'lü finalde A klasmanındaki dört grup lideri Portekiz, İngiltere, İsviçre ve Hollanda yer alıyor. 4'lü finalin ilk maçında yarın Portekiz - İsviçre karşılaşması oynanacak. 6 Haziran Perşembe günü ise Hollanda ile İngiltere karşı karşıya gelecek.
Porto'nun Dragao Stadyumu ile Guimaraes'in Alfonso Henriques Stadyumu'nda oynanacak UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon ise pazar günü yapılacak final maçıyla belirlenecek.
YARIN:
21:45 Portekiz - İsviçre
6 HAZİRAN PERŞEMBE
21:45 Hollanda - İngiltere
9 HAZİRAN PAZAR
16:00 3.'lük Maçı
21:45 Final

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