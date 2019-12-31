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UEFA standartlarında 60 milyonluk amatör stat

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - Karşıyaka, Altay, Göztepe, Altınordu gibi tarihleri 100 yıla ulaşıp aşan köklü kulüplerin yıllardır stadyum sıkıntısı yaşadığı İzmir'de, merkeze 100 kilometre uzaklıktaki Tire ilçesinde yapılan UEFA...

SPOR 31.12.2019, 10:44
UEFA standartlarında 60 milyonluk amatör stat

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - Karşıyaka, Altay, Göztepe, Altınordu gibi tarihleri 100 yıla ulaşıp aşan köklü kulüplerin yıllardır stadyum sıkıntısı yaşadığı İzmir'de, merkeze 100 kilometre uzaklıktaki Tire ilçesinde yapılan UEFA standartlarındaki yeni stat, 1 yılda yalnız amatör maçların oynandığı tesis haline geldi.
İzmir'e yapılacak yeni statların yeri senelerdir tartışılırken 84 bin nüfuslu küçük ilçe Tire'de dönemin belediyesi tarafından 4 Eylül 2015'te temeli atılan 15 bin kapasiteli stat, 15 Nisan 2018'de kapılarını açtı. Maliyeti 60 milyon TL'yi bulan stadın yapım bedelinin 46 milyon TL'lik kısmını İzmir Büyükşehir Belediyesi karşıladı. Süper Lig ve uluslararası maçların oynanabileceği stat, 4x6 metre boyutlarındaki iki skorbordun yanı sıra ses ve ışık sistemleri, akustiği ve görüntüsüyle Türkiye'nin en modern spor tesislerinden oldu.
Stadın etrafına bağlantı yolları ve otopark alanları da yapıldı. Dönemin Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'in adının verildiği, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde göreve gelen yeni belediye meclisi tarafından adı nisan ayında Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı olarak değiştirilen müthiş stat, yalnız 1 yıl kullanıldıktan sonra profesyonel lig maçlarına kapılarını kapattı. İlçenin profesyonel kategorideki tek temsilcisi 3'üncü Lig'deki Tire 1922, nisan ayında biten sezon sonrası haklarını Ci Group Buca'ya devredip ligden çekilince stat atıl kaldı. UEFA standartlarındaki tesisi iç saha maçlarında İzmir 1'inci Amatör Küme H Grubu'ndaki Tire Belediyespor kullanıyor. Göztepe ve Altınordu'nun U17, U19 takımları ilk yarıda 2'şer maçlarını 15 bin kişilik statta oynadı. Altınordu A Takımı da Ziraat Türkiye Kupası'nda Tire'de 3 maça çıktı.
STATLAR YENİ YILDA
Tire'nin yeni stadı henüz 1 yılda atıl kalırken, İzmir, il merkezinde yolunu gözlediği yeni statlara 2020 yılında kavuşacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihale edilen Göztepe'nin 25 bin kişi kapasiteli stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, Süper Lig'de 24-26 Ocak hafta sonunda oynanacak Beşiktaş maçında kapılarını açacak. 2014 yılında kapatıldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeniden yaptırılan Alsancak Stadı da Ağustos 2020'de tamamlanacak. Göztepe ve Altınordu, Alsancak Stadı'nın kapalı olduğu süreçte Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılıp 2016 yılında açılan 9 bin kapasiteli Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı kullanırken, Altay bu sezon 5 bin kişilik Menemen İlçe Stadı'nın yolunu tuttu. Yeni stadının inşaatı yılan hikayesine dönen Karşıyaka ise 50 yıllık emektar Atatürk Stadı'nda maçlarını oynuyor.

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