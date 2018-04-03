UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Real Madrid, deplasmanda Juventus'u 3 - 0 mağlup etti

Cristiano Ronaldo, Devler Ligi'nde üst üste 10 maçta gol atmayı başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti

Gecenin diğer maçında ise Bayern Münih, deplasmanda Sevilla'yı 2 - 1 yendi

İSTANBUL /

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk karşılaşmalarının heyecanı bu gece oynanan 2 maçla başladı.

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede İspanyol ekip Real Madrid, deplasmanda İtalyan Juventus'u 3 - 0 mağlup etti.

Torino kentindeki Allianz Stadı'nda yağmurlu bir havada oynanan karşılaşmada Real Madrid'e farklı galibiyeti getiren golleri 3'üncü ve 64'üncü dakikalarda Cristiano Ronaldo ile 72'nci dakikada Marcelo kaydetti. İspanyol ekip bu galibiyetle yarı finalin kapısını büyük ölçüde araladı.

Öte yandan Cüneyt Çakır, Juventus'lu futbolcu Paulo Dybala'yı 66'ncı dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Başarılı bir yönetim sergileyen Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olduğu karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulundu.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Ayrıca Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 10 maçta gol atmayı başaran ilk futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.

SEVİLLA - BAYERN MÜNİH: 1 - 2

Gecenin bir diğer maçında ise bir önceki turda Beşiktaş'ı eleyen Alman temsilcisi Bayern Münih, deplasmanda İspanyol takımı Sevilla'yı 2 - 1 yendi.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan mücadelede Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller 37'nci dakikada Jesus Navas (k.k.) ve

68'inci dakikada Thiago Alcantara'dan geldi. Ev sahibi takımın tek golünü ise 32'nci dakikada Sarabia kaydetti.

Bu iki maçın rövanşı 11 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.45'te oynanacak.

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