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UEFA, olaylı Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı için kararını bu ay verecek

UEFA'nın, Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'le karşılaştığı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi, karşılaşma sırasında ve sonrasında taraftarlar arasında yaşanan olaylarla ilgili kararını bu ay içinde vermesi bekleniyor. Beşiktaş'ın 6-0 yenildiği...

UEFA, olaylı Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı için kararını bu ay verecek
UEFA'nın, Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'le karşılaştığı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi, karşılaşma sırasında ve sonrasında taraftarlar arasında yaşanan olaylarla ilgili kararını bu ay içinde vermesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın 6-0 yenildiği karşılaşma sonrası inceleme başlatan UEFA, tribün olayları, meşale atma, merdivenlerin tıkanması ve organizasyonda yaşanan güvenlik zaafiyetleri nedeniyle Dinamo Kiev'e, taraftar olayları, çevreye verilen zarar ve sahaya meşale atılması nedeniyle de Beşiktaş'a soruşturma başlatmıştı. Daha önce konuyla ilgili kararın 2 Şubat tarihinde UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu toplantısında verileceği açıklanmıştı.

Ukrayna basınının UEFA basın sözcülüğüne dayanandırdığı habere göre ise, bu toplantı 23 Şubat tarihine ertelendiği belirtildi.

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