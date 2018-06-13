Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

UEFA'nın Galatasaray'a verdiği ceza belli oldu

İSTANBUL,() Galatasaray'ın Finansal Fair-Play çerçevesinde UEFA'dan aldığı ceza belli oldu.  UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma gerçekleştirilen sarı-kırmızılı kulüp ilk etapta 6 milyon Euro para cezası ödeyecek. Bununla birlikte şartlara...

UEFA'nın Galatasaray'a verdiği ceza belli oldu

İSTANBUL,()

Galatasaray'ın Finansal Fair-Play çerçevesinde UEFA'dan aldığı ceza belli oldu. 
UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma gerçekleştirilen sarı-kırmızılı kulüp ilk etapta 6 milyon Euro para cezası ödeyecek. Bununla birlikte şartlara uyulmaması halinde Galatasaray'a 9 milyon Euro daha para cezası verilebilecek.
Sarı-kırmızılı ekibin aldığı cezalar şöyle:
*Sarı-Kırmızılı ekip gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için listeye 25 yerine 21 oyuncu yazacak. Bunun yanında her geçen sezon mali şartlar yerine getirilirse bu sayı +1 olarak yükselecek. 
*Galatasaray anlaşma gereği 1'inci yıl en fazla 20 Milyon Euro zarar , 2'nci yıl 10 Milyon Euro zarar edebilecekken, 3'üncü yılda ise  zarar etmemesi gerekiyor.
UEFA'dan yapılan açıklamada diğer Türk takımlarından Beşiktaş yükümlülüklerini yerine getirirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor da yükümlülüklerini kısmen yerine getirdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325