UEFA'nın 1 yıl men cezasına Trabzon'dan itiraz!

UEFA'nın Trabzonspor'u Avrupa kupalarından 1 yıl men etmesinden sonra, bordo mavili ekipten ilk açıklama geldi.

UEFA’nın Trabzonspor’a verdiği 1 yıllık men cezasının ardından bordo mavili ekibin resmi internet sitesinden açıklama yapıldı.

İşte Trabzonspor’un açıklaması…

"UEFA bugün verdiği kararla birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır.

Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz.

UEFA'nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla."

AHMET AĞAOĞLU BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

Yapılan UEFA açıklamasının ardından ayrıca Trabzonspor’dan bir mesaj daha yayınlandı. Yayınlanan mesajda ‘Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın vermiş olduğu kararla ilgili olarak yarın saat 11.00'de bir açıklama yapacaktır. Başkanımızın açıklamaları resmi hesaplarımız üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.’ denildi.

TRABZONSPOR KAR AÇIKLAMIŞTI

Bu sezon mali tablolarını geçtiğimiz günlerde duyuran Trabzonspor, 23 milyon lira kar açıklamış ve başkan Ahmet Ağaoğlu finansal olarak iyi yolda olduklarını vurgulamıştı.

Cezanın 2019 yılı mali raporları nedeniyle verildiği ve bordo-mavililerin tüm dosyaları bir kez daha inceleyeceği bildirildi.