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UEFA, Fenerbahçe kararını açıkladı

- Gelirlerin 2 milyon Euro'suna el koyma - Yeni transferlerin listeye alınamama tehlikesi - 23'ten fazla oyuncu kaydedemeyecek İSTANBUL () - UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurumu (CFCB), Fenerbahçe'nin UEFA ile yaptığı anlaşmaya uymadığını...

UEFA, Fenerbahçe kararını açıkladı

- Gelirlerin 2 milyon Euro'suna el koyma
- Yeni transferlerin listeye alınamama tehlikesi
- 23'ten fazla oyuncu kaydedemeyecek

İSTANBUL () - UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurumu (CFCB), Fenerbahçe'nin UEFA ile yaptığı anlaşmaya uymadığını açıkladı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarından men cezası almadığı ancak çeşitli yaptırımlara maruz kalacağı duyuruldu.
Sarı lacivertliler'in Finansal Fair Play (FFP) kapsamında 20 Mayıs 2016 yılında UEFA ile imzaladığı anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle aldığı cezalar şu şekilde:
- UEFA'dan elde edilecek gelirlerin 2 milyon Euro'su kesilecek. (15 Ekim 2019'a kadar borcun yeniden yapılanması ve yeni finansal uygulama izlenmesi ile ilgili koşulların yerine getirilmesi halinde, ceza 1 milyon Euro'ya düşecek)
- Kulüp, 2020/2021 ve 2021/2022 sezonlarında transferde 'alınan-satılan' arasında artıya geçmezse, yeni aldığı oyuncuları UEFA listesine kaydedemeyecek.
- 2020/2021 ve 2021/2022 sezonlarında 23'ten fazla oyuncu listeye kaydedilemeyecek.

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