UEFA'dan Ümit Öztürk'e görev    

İSTANBUL,()

FIFA kokartlı hakem Ümit Öztürk ve FIFA kokartlı yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel, 20-26 Mart tarihleri arasında İskoçya'da düzenlenecek İskoçya, Portekiz, Rusya ve Polonya takımlarının katılacağı U17 UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Tur 6'ncı Grup müsabakalarında görev alacak.

Ümit Öztürk, 23 Mart Cumartesi günü oynanacak Portekiz-Polonya ve 26 Mart Salı günü oynanacak Rusya-Portekiz müsabakalarında hakem, 20 Mart Çarşamba günü oynanacak Portekiz-İskoçya müsabakasında dördüncü hakem; Ceyhun Sesigüzel ise bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.

