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UEFA'dan Ümit Öztürk'e görev
FIFA kokartlı hakem Ümit Öztürk, 11 Ekim Cuma günü Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 9'uncu Grup'ta oynanacak Moldova-Galler mücadelesinde düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada...
SPOR 08.10.2019, 13:50
FIFA kokartlı hakem Ümit Öztürk, 11 Ekim Cuma günü Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 9'uncu Grup'ta oynanacak Moldova-Galler mücadelesinde düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada Ümit Öztürk'ün yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir olacak. Moldova'nın Orhei şehrinde bulunan District Sport Complex Stadı'nda TSİ 17.00'de başlayacak müsabakada dördüncü hakem olarak ise Abdulkadir Bitigen görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada Ümit Öztürk'ün yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir olacak. Moldova'nın Orhei şehrinde bulunan District Sport Complex Stadı'nda TSİ 17.00'de başlayacak müsabakada dördüncü hakem olarak ise Abdulkadir Bitigen görev yapacak.
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