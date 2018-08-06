UEFA'dan Palabıyık ve Özkahya'ya görev

İSTANBUL () - UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemler Ali Palabıyık ve Halis Özkahya'ya Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda görev verdi.

Ali Palabıyık, 9 Ağustos Perşembe günü Polonya'nın Jagiellonia Bialystok ile Belçika'nın Gent takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçını yönetecek. Polonya'nın Bialystok şehrindeki Miejski Stadyumu'nda TSİ 20.20'de başlayacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Halis Özkahya ise 9 Ağustos Perşembe günü Polonya'nın Legia Warszawa ile Lüksemburg'un F91 Dudelange takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında düdük çalacak. Polonya'nın Varşova şehrindeki Pepsi Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Hakan Yemişken üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.