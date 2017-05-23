UEFA'dan Manchester saldırısı için saygı duruşu kararı

İSTANBUL-() UEFA, İngiltere'nin Manchester kentinde dün meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için yarın oynanacak Avrupa Ligi finali öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu. Yarın akşam İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinin öncesi dün Manchester'da gerçekleşen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle Ajax ile Manchester United kulüpleri saldırıda yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

