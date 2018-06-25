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UEFA'dan Galatasaray için yeniden inceleme kararı!

İSTANBUL,() UEFA, Galatasaray'ın Finansal Fair Play kapsamında aldığı cezayı ve sarı kırmızılı kulüp ile yapılan anlaşmayı yeniden inceleme kararı aldı. Finansal Fair Play kapsamında UEFA ile bir anlaşma imzalayan Galatasaray ile...

UEFA'dan Galatasaray için yeniden inceleme kararı!

İSTANBUL,()

UEFA, Galatasaray'ın Finansal Fair Play kapsamında aldığı cezayı ve sarı kırmızılı kulüp ile yapılan anlaşmayı yeniden inceleme kararı aldı.
Finansal Fair Play kapsamında UEFA ile bir anlaşma imzalayan Galatasaray ile ilgili UEFA'dan bir açıklama geldi. UEFA'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu'nun, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı yeniden inceleme kararı aldığı kaydedildi.
UEFA, 13 Haziran'da açıkladığı kararda sarı kırmızılı kulüp ile yapılan anlaşmada; ilk etapta 6 milyon Euro para cezası, bununla birlikte şartlara uyulmaması halinde Galatasaray'a 9 milyon Euro daha para cezası, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için listeye 25 yerine 21 oyuncu yazılması, her geçen sezon mali şartlar yerine getirilirse bu sayının +1 olarak yükselmesi, 1'inci yıl en fazla 20 milyon Euro zarar, 2'nci yıl 10 milyon Euro zarar, 3'üncü yılda ise zarar etmemesi şartlarının olduğunu açıklamıştı.

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