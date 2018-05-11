Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Küresel piyasalarda düşen dolar 4.3133 lira düzeyini gördü
Dolar 4.3133 lira düzeyini gördü
TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 448 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: 4 bin 448 terörist...
Şırnak'ta PKK tuzağı: 1 şehit, 1 yaralı
Şırnak'ta PKK tuzağı: 1 şehit,...
TSK'ya dev FETÖ operasyonu… 300 askere yakalama kararı
300 asker hakkında FETÖ'den gözaltı...

UEFA'dan Galatasaray'a sevindirici haber

Başkan Cengiz: "Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'na katılmak için herhangi bir ceza veya engel yok" SERHAN TÜRK / İSTANBUL,() - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın sarı-kırmızılı kulübe Avrupa kupalarına katılmama cezası...

UEFA'dan Galatasaray'a sevindirici haber

Başkan Cengiz: "Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'na katılmak için herhangi bir ceza veya engel yok"

SERHAN TÜRK / İSTANBUL,() -

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın sarı-kırmızılı kulübe Avrupa kupalarına katılmama cezası vermediğini söyledi.
Önümüzdeki günlerde Cenevre'ye giderek taahhüt sözleşmesi yapacaklarını belirten Mustafa Cengiz, "Az önce UEFA'dan bir telefon geldi; sağlıklı bir haber. Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'na katılmak için herhangi bir ceza veya engel yok. İnşallah gelecek sezon Avrupa'da yer alacağız. Buradan Türk spor camiasına müjde veriyorum. Önümüzdeki günlerde Cenevre'ye gideceğiz ve UEFA ile taahhüt sözleşmesi yapacağız. UEFA'nın birtakım talepleri olacak. Bunları yerine getirme amacıyla taahhüt yapacağız. UEFA doğruları gördü. Galatasaray bir dünya markası ve bizim Avrupa kupalarına gitmemizi engellemedi. Camiamıza hayırlı olsun. Allah utandırmasın."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314