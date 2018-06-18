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UEFA'dan Galatasaray'a kabul mektubu

İSTANBUL,() UEFA, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden Galatasaray'a kabul mektubu gönderdi. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanan Galatasaray'a UEFA'dan...

UEFA'dan Galatasaray'a kabul mektubu

İSTANBUL,()

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden Galatasaray'a kabul mektubu gönderdi.
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanan Galatasaray'a UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu geldi.
UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'in imzasıyla gönderilen bilgilendirme mektubunda; sarı kırmızılı kulübün 2018/19 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2018/19 UEFA Gençlik Ligi'ne katılımı için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği vurgulandı.
"2018/19 UEFA Şampiyonlar Ligi ve Gençlik Ligi'ne kabul" başlıklı mektupta şu ifadeler kullanıldı:
"2018/19 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2018/19 UEFA Gençlik Ligi için resmi katılım formunuzu ve gerekli olan diğer belgelerin alındığını bildiririz. Bu belgelerin dikkatli bir şekilde incelenmesinin ardından, Kulübünüzün 2018/19 UEFA Şampiyonlar Ligi Yükümlülüklerinin 4.01 Paragrafına göre, tüm kriterleri yerine getirmiş olduğunu onaylarız. Aynı Yükümlülüklerin 4.05. Paragrafına uygun olarak, Kulübünüzün 2018/19 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve dolayısıyla 2018/19 UEFA Gençlik Ligi'ne kabul edildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sizlere başarılı bir sezon dileriz."

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