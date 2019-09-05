UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Sırbistan ile Portekiz milli takımları arasında oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu maçını yönetecek.

Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Rajko Mitic Stadyumu'nda 7 Eylül Cumartesi saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.